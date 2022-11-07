Ресторан «Вкусно — и точка» появится в городах ЯНАО

В ЯНАО откроются точки известного общепита Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) откроются рестораны «Вкусно — и точка». Об этом URA.RU сообщили в администрациях муниципалитетов.

«Планируем, что ресторан сети быстрого питания „Вкусно — и точка“ будет открыт и в нашем городе. По распоряжению Губернатора ЯНАО инвестору — инициатору проекта предоставлен в аренду на льготных условиях земельный участок. На данный момент готовятся документы для получения разрешения на строительство. Инвестиционный проект находится в стадии реализации», — сообщили агентству в мэрии Нового Уренгоя. Ресторан будет находиться на пересечении улиц Ямальской и Сибирской.

В администрации Салехарда пока не могут назвать конкретные сроки работы над проектом по открытию общепита в городе. «В настоящий момент компания „Вкусно — и точка“ перезапускает программу развития филиальной региональной сети, планы в стадии проработки и согласования, в том числе по вопросу открытия фирменного заведения в Салехарде. Вопрос в повестке», — сообщили агентству в мэрии Нового Уренгоя.

В Ноябрьске администрация уже выполнила все необходимые для открытия «Вкусно — и точка» мероприятия. «Окончательное решение за инвестором», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что рестораны известного общепита «Макдоналдс» должны были открыться в ЯНАО осенью 2022 года. В Салехарде планировалось открыть точку рядом с колледжем, а в Ноябрьске — в восьмом микрорайоне. По информации источников, после начала спецоперации на Украине, переговоры об открытии ресторана на Ямале затянулись.