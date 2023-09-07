В Румынии готовятся эвакуировать жителей сел напротив украинских портов

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Жители некоторых румынских сел могут быть эвакуированы, пишет Digi24 Фото:

В связи с угрозой падения осколков ракет и дронов, в Румынии рассматривается план эвакуации жителей сел, расположенных неподалеку от украинских портов. Об этом сообщает издание Digi24.

«Обсуждается эвакуация жителей сел над Дунаем напротив украинских портов», — говорится в материале издания. Там добавили, что мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега провел переговоры с министром обороны Ангелом Тылвэром по поводу возможного переселения жителей села Плауру, которое находится напротив порта Измаил в Одесской области.

Расстояние между румынским селом и украинским портом составляет всего 300 метров. Мэр призвал предоставить желающим жителям переезд с обеспечением жильем и питанием, подобно помощи, которую Румыния оказывала украинским беженцам. Местные жители, выражая свое мнение в комментариях, признают, что опасаются за свою жизнь, но в то же время они «почти привыкли» к ситуации и не желают покидать село, где прожили большую часть своей жизни, заключили в издании.

Ранее Румыния сообщила НАТО о нахождении обломков беспилотника на своей территории у границы с Украиной. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в выступлении перед Европарламентом, что альянс не имеет информации о том, что эти обломки являются результатом преднамеренной атаки со стороны России. Порты Рени и Измаил были атакованы российскими военными, что вызвало панику в НАТО из-за их близкого расположения к границам альянса, передает «Утро.ру».

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В связи с угрозой падения осколков ракет и дронов, в Румынии рассматривается план эвакуации жителей сел, расположенных неподалеку от украинских портов. Об этом сообщает издание Digi24. «Обсуждается эвакуация жителей сел над Дунаем напротив украинских портов», — говорится в материале издания. Там добавили, что мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега провел переговоры с министром обороны Ангелом Тылвэром по поводу возможного переселения жителей села Плауру, которое находится напротив порта Измаил в Одесской области. Расстояние между румынским селом и украинским портом составляет всего 300 метров. Мэр призвал предоставить желающим жителям переезд с обеспечением жильем и питанием, подобно помощи, которую Румыния оказывала украинским беженцам. Местные жители, выражая свое мнение в комментариях, признают, что опасаются за свою жизнь, но в то же время они «почти привыкли» к ситуации и не желают покидать село, где прожили большую часть своей жизни, заключили в издании. Ранее Румыния сообщила НАТО о нахождении обломков беспилотника на своей территории у границы с Украиной. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в выступлении перед Европарламентом, что альянс не имеет информации о том, что эти обломки являются результатом преднамеренной атаки со стороны России. Порты Рени и Измаил были атакованы российскими военными, что вызвало панику в НАТО из-за их близкого расположения к границам альянса, передает «Утро.ру».
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Ссылки по теме
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