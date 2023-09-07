В Румынии готовятся эвакуировать жителей сел напротив украинских портов

07 сентября 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

Жители некоторых румынских сел могут быть эвакуированы, пишет Digi24 Фото: Илья Московец © URA.RU В связи с угрозой падения осколков ракет и дронов, в Румынии рассматривается план эвакуации жителей сел, расположенных неподалеку от украинских портов. Об этом сообщает издание Digi24. «Обсуждается эвакуация жителей сел над Дунаем напротив украинских портов», — говорится в материале издания. Там добавили, что мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега провел переговоры с министром обороны Ангелом Тылвэром по поводу возможного переселения жителей села Плауру, которое находится напротив порта Измаил в Одесской области. Расстояние между румынским селом и украинским портом составляет всего 300 метров. Мэр призвал предоставить желающим жителям переезд с обеспечением жильем и питанием, подобно помощи, которую Румыния оказывала украинским беженцам. Местные жители, выражая свое мнение в комментариях, признают, что опасаются за свою жизнь, но в то же время они «почти привыкли» к ситуации и не желают покидать село, где прожили большую часть своей жизни, заключили в издании. Ранее Румыния сообщила НАТО о нахождении обломков беспилотника на своей территории у границы с Украиной. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в выступлении перед Европарламентом, что альянс не имеет информации о том, что эти обломки являются результатом преднамеренной атаки со стороны России. Порты Рени и Измаил были атакованы российскими военными, что вызвало панику в НАТО из-за их близкого расположения к границам альянса, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В связи с угрозой падения осколков ракет и дронов, в Румынии рассматривается план эвакуации жителей сел, расположенных неподалеку от украинских портов. Об этом сообщает издание Digi24. «Обсуждается эвакуация жителей сел над Дунаем напротив украинских портов», — говорится в материале издания. Там добавили, что мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега провел переговоры с министром обороны Ангелом Тылвэром по поводу возможного переселения жителей села Плауру, которое находится напротив порта Измаил в Одесской области. Расстояние между румынским селом и украинским портом составляет всего 300 метров. Мэр призвал предоставить желающим жителям переезд с обеспечением жильем и питанием, подобно помощи, которую Румыния оказывала украинским беженцам. Местные жители, выражая свое мнение в комментариях, признают, что опасаются за свою жизнь, но в то же время они «почти привыкли» к ситуации и не желают покидать село, где прожили большую часть своей жизни, заключили в издании. Ранее Румыния сообщила НАТО о нахождении обломков беспилотника на своей территории у границы с Украиной. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в выступлении перед Европарламентом, что альянс не имеет информации о том, что эти обломки являются результатом преднамеренной атаки со стороны России. Порты Рени и Измаил были атакованы российскими военными, что вызвало панику в НАТО из-за их близкого расположения к границам альянса, передает «Утро.ру».