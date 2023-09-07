07 сентября 2023

В Первоуральске пропал 52-летний мужчина с татуировкой на плече. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз свердловчанина видели 5 сентября, с тех пор он не выходит на связь Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 52-летнего Вадима Байдуллина. В качестве особых примет отмечается, что у свердловчанина есть татуировка на плече. Об этом сообщают на официальном сайте «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в белую клетчатую рубашку, темные брюки, на голове была бандана. У мужчины есть татуировка на плече», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт».

Последний раз свердловчанина видели 5 сентября, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Вадима или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.

Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 52-летнего Вадима Байдуллина. В качестве особых примет отмечается, что у свердловчанина есть татуировка на плече. Об этом сообщают на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в белую клетчатую рубашку, темные брюки, на голове была бандана. У мужчины есть татуировка на плече», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз свердловчанина видели 5 сентября, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Вадима или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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