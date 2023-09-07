В Первоуральске пропал 52-летний мужчина с татуировкой на плече. Фото

08 сентября 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Последний раз свердловчанина видели 5 сентября, с тех пор он не выходит на связь Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 52-летнего Вадима Байдуллина. В качестве особых примет отмечается, что у свердловчанина есть татуировка на плече. Об этом сообщают на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в белую клетчатую рубашку, темные брюки, на голове была бандана. У мужчины есть татуировка на плече», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз свердловчанина видели 5 сентября, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Вадима или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области», https://vk.com/lizaalertekb

В Первоуральске (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут пропавшего 52-летнего Вадима Байдуллина. В качестве особых примет отмечается, что у свердловчанина есть татуировка на плече. Об этом сообщают на официальном сайте «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в белую клетчатую рубашку, темные брюки, на голове была бандана. У мужчины есть татуировка на плече», — сообщили на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз свердловчанина видели 5 сентября, с тех пор он не выходит на связь. Если вы видели Вадима или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 219-06-72.