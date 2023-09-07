В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся разговоры о том, чтобы «убрать» президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«На Украине внутри ВСУ идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — написал Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter). Он уточнил, что Киев уже потерял порядка 400 тысяч солдат погибшими, и призвал правительство Украины заключить мирный договор с РФ.
По мнению бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона, Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий — переворот и потеря власти, второй вариант — убийство, отмечает Джонсон. Он считает, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы.
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