07 сентября 2023

Полковник Макгрегор рассказал о плане ВСУ убрать Зеленского

Полковник ВС США Макгрегор: в ВСУ обсуждают план, как «убрать» Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
В США заявили о подготовке к свержению Владимира Зеленского Фото:
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся разговоры о том, чтобы «убрать» президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«На Украине внутри ВСУ идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — написал Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter). Он уточнил, что Киев уже потерял порядка 400 тысяч солдат погибшими, и призвал правительство Украины заключить мирный договор с РФ.

По мнению бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона, Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий — переворот и потеря власти, второй вариант — убийство, отмечает Джонсон. Он считает, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы.

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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся разговоры о том, чтобы «убрать» президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «На Украине внутри ВСУ идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — написал Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter). Он уточнил, что Киев уже потерял порядка 400 тысяч солдат погибшими, и призвал правительство Украины заключить мирный договор с РФ. По мнению бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона, Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий — переворот и потеря власти, второй вариант — убийство, отмечает Джонсон. Он считает, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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