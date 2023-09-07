Полковник Макгрегор рассказал о плане ВСУ убрать Зеленского

Полковник ВС США Макгрегор: в ВСУ обсуждают план, как «убрать» Зеленского

08 сентября 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

В США заявили о подготовке к свержению Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся разговоры о том, чтобы «убрать» президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «На Украине внутри ВСУ идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — написал Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter). Он уточнил, что Киев уже потерял порядка 400 тысяч солдат погибшими, и призвал правительство Украины заключить мирный договор с РФ. По мнению бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона, Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий — переворот и потеря власти, второй вариант — убийство, отмечает Джонсон. Он считает, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведутся разговоры о том, чтобы «убрать» президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «На Украине внутри ВСУ идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — написал Дуглас Макгрегор в соцсети X (бывшая Twitter). Он уточнил, что Киев уже потерял порядка 400 тысяч солдат погибшими, и призвал правительство Украины заключить мирный договор с РФ. По мнению бывшего агента ЦРУ Ларри Джонсона, Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий — переворот и потеря власти, второй вариант — убийство, отмечает Джонсон. Он считает, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы.