В США назвали количество украинцев, в гибели которых виновен Зеленский

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский виноват в смерти 400 тысяч украинцев

21 августа 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пожертвовал сотнями тысяч солдат, заявил Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украина Владимир Зеленский виноват в смерти 400 тысяч украинских солдат. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Запад потребовал от Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев. Позор вам, Владимир Зеленский, что позволили этому случится», — написал Риттер в соцсети Х. Риттер добавил, что Зеленский не понимает, что поставки истребителей F-16 не смогут изменить положение Украины в спецоперации. Вооруженные силы Украины несут большие потери, считает бывший военный. «Все они будут сбиты в течение месяца», — резюмировал эксперт. Ранее пользователи Twitter попросили Зеленского подписать акт о безоговорочной капитуляции. Негативная реакция в соцсетях последовала после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. По мнению одного из пользователей соцсети, обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Другой комментатор убежден, президент Украины только навлек смерть и разрушение на свой народ. Он подчеркнул, что мир ждет отставки Зеленского.

Президент Украина Владимир Зеленский виноват в смерти 400 тысяч украинских солдат. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. «Запад потребовал от Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев. Позор вам, Владимир Зеленский, что позволили этому случится», — написал Риттер в соцсети Х. Риттер добавил, что Зеленский не понимает, что поставки истребителей F-16 не смогут изменить положение Украины в спецоперации. Вооруженные силы Украины несут большие потери, считает бывший военный. «Все они будут сбиты в течение месяца», — резюмировал эксперт. Ранее пользователи Twitter попросили Зеленского подписать акт о безоговорочной капитуляции. Негативная реакция в соцсетях последовала после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. По мнению одного из пользователей соцсети, обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Другой комментатор убежден, президент Украины только навлек смерть и разрушение на свой народ. Он подчеркнул, что мир ждет отставки Зеленского.