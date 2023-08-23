Экс-агент ЦРУ: Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией

23 августа 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского убьют или свергнут, уверен экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. «Наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство», — сказал Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Экс-агент ЦРУ обратил внимание, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы. В частности, Украину уже покинули 13 миллионов человек, еще 400 тысяч человек погибли на фронте. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны. Однако Киев отказывается от плана. Более того, Запад также подталкивает Украину к мирным переговорам. Сам Зеленский предложил 10 пунктов своей формулы для установления мира, но даже в Киеве назвали его нереальным.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. «Наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство», — сказал Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Экс-агент ЦРУ обратил внимание, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы. В частности, Украину уже покинули 13 миллионов человек, еще 400 тысяч человек погибли на фронте. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны. Однако Киев отказывается от плана. Более того, Запад также подталкивает Украину к мирным переговорам. Сам Зеленский предложил 10 пунктов своей формулы для установления мира, но даже в Киеве назвали его нереальным.