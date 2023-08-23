Экс-агент ЦРУ: Зеленского убьют из-за отказа от мира с Россией

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Владимира Зеленского убьют или свергнут, уверен экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«Наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство», — сказал Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom.

Экс-агент ЦРУ обратил внимание, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы. В частности, Украину уже покинули 13 миллионов человек, еще 400 тысяч человек погибли на фронте.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны. Однако Киев отказывается от плана. Более того, Запад также подталкивает Украину к мирным переговорам. Сам Зеленский предложил 10 пунктов своей формулы для установления мира, но даже в Киеве назвали его нереальным.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит смертельная опасность из-за того, что он не желает вести мирные переговоры с Россией. Об этом сообщил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. «Наиболее вероятный сценарий — переворот и потеря Зеленским власти. Второй возможный вариант — его убийство», — сказал Джонсон в эфире youtube-канала Judging Freedom. Экс-агент ЦРУ обратил внимание, что из-за действий Киева вся страна переживает демографическую и гуманитарную катастрофы. В частности, Украину уже покинули 13 миллионов человек, еще 400 тысяч человек погибли на фронте. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по миру с Украиной. Главным условием Москвы является сохранение всех новых регионов РФ и Крыма в составе страны. Однако Киев отказывается от плана. Более того, Запад также подталкивает Украину к мирным переговорам. Сам Зеленский предложил 10 пунктов своей формулы для установления мира, но даже в Киеве назвали его нереальным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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