Сотрудница банковской сферы в Перми займет важный пост в одном из министерств

08 сентября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Алеся Киласония приступит к своим обязанностям в конце сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На должность первого заместителя министра агропромышленного комплекса пермского края будет назначена Алеся Киласония. До этого она работала в Россельхозбанке. «Алеся Киласония приступит к работе в должности первого заместителя министра агропромышленного комплекса региона с 25 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее она занимала должность заместителя руководителя пермского отделения Россельхозбанка, ранее трудилась в пермском офисе ВТБ. Должность первого замминистра агропромышленного комплекса освободилась в июне 2023 года. До этого там работала Татьяна Пестова.

На должность первого заместителя министра агропромышленного комплекса пермского края будет назначена Алеся Киласония. До этого она работала в Россельхозбанке. «Алеся Киласония приступит к работе в должности первого заместителя министра агропромышленного комплекса региона с 25 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее она занимала должность заместителя руководителя пермского отделения Россельхозбанка, ранее трудилась в пермском офисе ВТБ. Должность первого замминистра агропромышленного комплекса освободилась в июне 2023 года. До этого там работала Татьяна Пестова.