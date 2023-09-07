07 сентября 2023

Сотрудница банковской сферы в Перми займет важный пост в одном из министерств

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Алеся Киласония приступит к своим обязанностям в конце сентября Фото:

На должность первого заместителя министра агропромышленного комплекса пермского края будет назначена Алеся Киласония. До этого она работала в Россельхозбанке.

«Алеся Киласония приступит к работе в должности первого заместителя министра агропромышленного комплекса региона с 25 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее она занимала должность заместителя руководителя пермского отделения Россельхозбанка, ранее трудилась в пермском офисе ВТБ.

Должность первого замминистра агропромышленного комплекса освободилась в июне 2023 года. До этого там работала Татьяна Пестова.

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На должность первого заместителя министра агропромышленного комплекса пермского края будет назначена Алеся Киласония. До этого она работала в Россельхозбанке. «Алеся Киласония приступит к работе в должности первого заместителя министра агропромышленного комплекса региона с 25 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее она занимала должность заместителя руководителя пермского отделения Россельхозбанка, ранее трудилась в пермском офисе ВТБ. Должность первого замминистра агропромышленного комплекса освободилась в июне 2023 года. До этого там работала Татьяна Пестова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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