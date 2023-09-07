Сотрудница банковской сферы в Перми займет важный пост в одном из министерств

Алеся Киласония приступит к своим обязанностям в конце сентября
На должность первого заместителя министра агропромышленного комплекса пермского края будет назначена Алеся Киласония. До этого она работала в Россельхозбанке.
«Алеся Киласония приступит к работе в должности первого заместителя министра агропромышленного комплекса региона с 25 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ранее она занимала должность заместителя руководителя пермского отделения Россельхозбанка, ранее трудилась в пермском офисе ВТБ.
Должность первого замминистра агропромышленного комплекса освободилась в июне 2023 года. До этого там работала Татьяна Пестова.
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