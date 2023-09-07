07 сентября 2023

Депздрав ХМАО поделился с москвичами IT-разработками для генетиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Депздрав ХМАО поделился инновациями в сфере IT для генетиков Фото:

Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян на Форуме социальных инноваций регионов в Москве рассказал об использовании информационных систем экспертной поддержки врачей-генетиков в Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщает пресс-служба окружного депздрава.

«Мы поделились своим опытом разработки и использования информационной системы для врачей-генетиков. Югра в числе первых регионов, реализовавших подобный сервис. В генетике — будущее здравоохранения и человечества в целом. Данное направление важный компонент в горизонте развития здравоохранения Югры. Наш опыт был интересен участникам сессии и будет рассмотрен для применения на федеральном уровне», — цитирует ведомство слова Малхасьяна.

Форум проходил с 5 по 8 сентября в Москве. По словам замдиректора депздрава, в будущем в информационной системе появится обучающий модуль для образования и повышения квалификации врачей-генетиков и специалистов других отраслей по направлению диагностики и профилактики врожденных и наследственных заболеваний. «Также появится возможность проведения дородовой диагностики нарушений у ребенка», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что врачи Сургута спасли жизнь новорожденной. У девочки диагностировали перекрут яичника, что могло привести к летальному исходу.

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Заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Максим Малхасьян на Форуме социальных инноваций регионов в Москве рассказал об использовании информационных систем экспертной поддержки врачей-генетиков в Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщает пресс-служба окружного депздрава. «Мы поделились своим опытом разработки и использования информационной системы для врачей-генетиков. Югра в числе первых регионов, реализовавших подобный сервис. В генетике — будущее здравоохранения и человечества в целом. Данное направление важный компонент в горизонте развития здравоохранения Югры. Наш опыт был интересен участникам сессии и будет рассмотрен для применения на федеральном уровне», — цитирует ведомство слова Малхасьяна. Форум проходил с 5 по 8 сентября в Москве. По словам замдиректора депздрава, в будущем в информационной системе появится обучающий модуль для образования и повышения квалификации врачей-генетиков и специалистов других отраслей по направлению диагностики и профилактики врожденных и наследственных заболеваний. «Также появится возможность проведения дородовой диагностики нарушений у ребенка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что врачи Сургута спасли жизнь новорожденной. У девочки диагностировали перекрут яичника, что могло привести к летальному исходу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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