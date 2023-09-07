07 сентября 2023

Грибники в лесу под Челябинском нашли 10 килограммов ртути. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, наркотики, отравление, ядовитые грибы, поганка, галлюциноген
Двое мужчин пошли за грибами, а обнаружили емкости с токсичным металлом Фото:

Грибники в лесу у села Долгодеревенское (Челябинская область) 7 сентября нашли 10 килограммов ртути. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы (ПСС).

«Двое мужчин, собирая грибы в лесном массиве у села Долгодеревенское (Сосновский район), обнаружили пластиковые бутылки наполненные жидкостью с характерным металлическим блеском. К месту находки прибыли спасатели мобильного отряда областной ПСС, сотрудники полиции и пожарной охраны. Ртуть, неизвестно кем герметично упакованную, но небрежно брошенную в лесу, спасатели упаковали в специальную тару и вывезли для сдачи на утилизацию», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Общий вес ртути в пяти пластиковых бутылках составил около 10 килограммов. Обследование прилегающей территории наличия других опасных предметов не выявило.

Ртуть находилась в пяти пластиковых бутылках
Ртуть находилась в пяти пластиковых бутылках
Фото:

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Грибники в лесу у села Долгодеревенское (Челябинская область) 7 сентября нашли 10 килограммов ртути. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы (ПСС). «Двое мужчин, собирая грибы в лесном массиве у села Долгодеревенское (Сосновский район), обнаружили пластиковые бутылки наполненные жидкостью с характерным металлическим блеском. К месту находки прибыли спасатели мобильного отряда областной ПСС, сотрудники полиции и пожарной охраны. Ртуть, неизвестно кем герметично упакованную, но небрежно брошенную в лесу, спасатели упаковали в специальную тару и вывезли для сдачи на утилизацию», — сообщили в пресс-центре ведомства. Общий вес ртути в пяти пластиковых бутылках составил около 10 килограммов. Обследование прилегающей территории наличия других опасных предметов не выявило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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