Двое мужчин пошли за грибами, а обнаружили емкости с токсичным металлом Фото: Илья Московец © URA.RU

Грибники в лесу у села Долгодеревенское (Челябинская область) 7 сентября нашли 10 килограммов ртути. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы (ПСС).

«Двое мужчин, собирая грибы в лесном массиве у села Долгодеревенское (Сосновский район), обнаружили пластиковые бутылки наполненные жидкостью с характерным металлическим блеском. К месту находки прибыли спасатели мобильного отряда областной ПСС, сотрудники полиции и пожарной охраны. Ртуть, неизвестно кем герметично упакованную, но небрежно брошенную в лесу, спасатели упаковали в специальную тару и вывезли для сдачи на утилизацию», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Общий вес ртути в пяти пластиковых бутылках составил около 10 килограммов. Обследование прилегающей территории наличия других опасных предметов не выявило.