07 сентября 2023

Полиция проводит проверку по гибели челябинца, пытавшегося скрыться от ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, регулировщик, гибдд, дпс
Водитель ехал по встречке и пошел на таран машины ГИБДД Фото:

В ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку по факту гибели жители областного центра, пытавшегося скрыться от ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в региональном полицейском главке.

«В Челябинске на улице Кузнецова около трех часов 8 сентября „Лада Приора“ столкнулась со служебным автомобилем ДПС и опрокинулась. От полученных травм ее водитель скончался на месте происшествия. Назначено проведение служебной проверки, результаты которой позволят дать объективную оценку мерам, принятым дорожными полицейскими», — сообщили в пресс-службе ведомства.

35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке. Пытаясь скрыться, мужчина передвигался на автомобиле с нарушением скоростного режима, пересек 6-полосную дорогу, выехал на полосу встречного движения и поехал по ней, опасно маневрируя перед встречными автомобилями. В итоги «Лада» протаранила полицейский автомобиль.

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В ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку по факту гибели жители областного центра, пытавшегося скрыться от ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в региональном полицейском главке. «В Челябинске на улице Кузнецова около трех часов 8 сентября „Лада Приора“ столкнулась со служебным автомобилем ДПС и опрокинулась. От полученных травм ее водитель скончался на месте происшествия. Назначено проведение служебной проверки, результаты которой позволят дать объективную оценку мерам, принятым дорожными полицейскими», — сообщили в пресс-службе ведомства. 35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке. Пытаясь скрыться, мужчина передвигался на автомобиле с нарушением скоростного режима, пересек 6-полосную дорогу, выехал на полосу встречного движения и поехал по ней, опасно маневрируя перед встречными автомобилями. В итоги «Лада» протаранила полицейский автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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