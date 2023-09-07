Полиция проводит проверку по гибели челябинца, пытавшегося скрыться от ГИБДД

Водитель ехал по встречке и пошел на таран машины ГИБДД Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В ГУ МВД по Челябинской области проводят проверку по факту гибели жители областного центра, пытавшегося скрыться от ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в региональном полицейском главке.

«В Челябинске на улице Кузнецова около трех часов 8 сентября „Лада Приора“ столкнулась со служебным автомобилем ДПС и опрокинулась. От полученных травм ее водитель скончался на месте происшествия. Назначено проведение служебной проверки, результаты которой позволят дать объективную оценку мерам, принятым дорожными полицейскими», — сообщили в пресс-службе ведомства.

35-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке. Пытаясь скрыться, мужчина передвигался на автомобиле с нарушением скоростного режима, пересек 6-полосную дорогу, выехал на полосу встречного движения и поехал по ней, опасно маневрируя перед встречными автомобилями. В итоги «Лада» протаранила полицейский автомобиль.