Наблюдатели «Новых людей» могут остаться без оплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Новые люди» Тюмени не смогут оплатить наблюдателей на выборах в гордуму из-за задержания кандидата Рудика Манукяна. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политики.

«Манукян был основным спонсором предвыборной кампании. После его ареста финансирование реготделения прекратилось», — поделился собеседник агентства.

Агентство обратилось в реготделение партии «Новые люди» в Тюмени. Там опровергли информацию о нехватке средств на наблюдателей.

Кандидата по 16 округу Рудика Манукяна поместили в СИЗО через несколько дней после того, как он снялся с выборов, мотивировав это состоянием здоровья. Он обвиняется в завышении объема проделанных работ по ремонту дорог. Вчера стало известно, что он получил из бюджета свыше миллиарда рублей.