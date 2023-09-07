07 сентября 2023

«Новые люди» Тюмени не смогут оплатить наблюдателей на выборах в гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Наблюдатели «Новых людей» могут остаться без оплаты Фото:

«Новые люди» Тюмени не смогут оплатить наблюдателей на выборах в гордуму из-за задержания кандидата Рудика Манукяна. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политики.

«Манукян был основным спонсором предвыборной кампании. После его ареста финансирование реготделения прекратилось», — поделился собеседник агентства.

Агентство обратилось в реготделение партии «Новые люди» в Тюмени. Там опровергли информацию о нехватке средств на наблюдателей.

Кандидата по 16 округу Рудика Манукяна поместили в СИЗО через несколько дней после того, как он снялся с выборов, мотивировав это состоянием здоровья. Он обвиняется в завышении объема проделанных работ по ремонту дорог. Вчера стало известно, что он получил из бюджета свыше миллиарда рублей.

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«Новые люди» Тюмени не смогут оплатить наблюдателей на выборах в гордуму из-за задержания кандидата Рудика Манукяна. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политики. «Манукян был основным спонсором предвыборной кампании. После его ареста финансирование реготделения прекратилось», — поделился собеседник агентства. Агентство обратилось в реготделение партии «Новые люди» в Тюмени. Там опровергли информацию о нехватке средств на наблюдателей. Кандидата по 16 округу Рудика Манукяна поместили в СИЗО через несколько дней после того, как он снялся с выборов, мотивировав это состоянием здоровья. Он обвиняется в завышении объема проделанных работ по ремонту дорог. Вчера стало известно, что он получил из бюджета свыше миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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