Задержанный экс-кандидат в думу Тюмени Манукян получил из бюджета свыше миллиарда рублей

Задержанный экс-кандидат в думу Тюмени получил из бюджета свыше млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Фирма Манукяна перечислила 9 миллионов рублей в бюджет Фото:

Фирма обвиняемого в мошенничестве кандидата в гордуму Тюмени Рудика Манукяна перечислила более девяти миллионов рублей на счет городского департамента дорожной инфраструктуры. Соответствующий документ с переводом попал в распоряжение URA.RU. Как сообщает анонимный собеседник агентства, это событие связано с уголовным делом, которое завели против Манукяна.

«Фирма Рудика Манукяна „УралСтрой“ отправила департаменту дорожной инфраструктуры Тюмени более девяти миллионов рублей. Это возможная сумма претензий в рамках уголовного дела. Однако этот жест может сыграть и против Манукяна: так предприниматель фактически признает свою вину», — заявил источник.

С 2017 года Манукян заработал на муниципальных контрактах более миллиарда рублей. Большинство контрактов заключены с департаментом дорожной инфраструктуры, управами Ленинского и Калининского округов. В перечень работ входит строительство дорог, благоустройство дворовых территорий и скверов.

Ранее URA.RU сообщало, что Манукяна задержали из-за завышения объемов проведенных работ по обслуживанию автодорог. Незадолго до этого мужчина избирался в гордуму Тюмени по 16-му округу от партии «Новые люди», однако снялся с выборов по состоянию здоровья после того, как на его родственника завели уголовное дело.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фирма обвиняемого в мошенничестве кандидата в гордуму Тюмени Рудика Манукяна перечислила более девяти миллионов рублей на счет городского департамента дорожной инфраструктуры. Соответствующий документ с переводом попал в распоряжение URA.RU. Как сообщает анонимный собеседник агентства, это событие связано с уголовным делом, которое завели против Манукяна. «Фирма Рудика Манукяна „УралСтрой“ отправила департаменту дорожной инфраструктуры Тюмени более девяти миллионов рублей. Это возможная сумма претензий в рамках уголовного дела. Однако этот жест может сыграть и против Манукяна: так предприниматель фактически признает свою вину», — заявил источник. С 2017 года Манукян заработал на муниципальных контрактах более миллиарда рублей. Большинство контрактов заключены с департаментом дорожной инфраструктуры, управами Ленинского и Калининского округов. В перечень работ входит строительство дорог, благоустройство дворовых территорий и скверов. Ранее URA.RU сообщало, что Манукяна задержали из-за завышения объемов проведенных работ по обслуживанию автодорог. Незадолго до этого мужчина избирался в гордуму Тюмени по 16-му округу от партии «Новые люди», однако снялся с выборов по состоянию здоровья после того, как на его родственника завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...