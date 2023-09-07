Задержанный экс-кандидат в думу Тюмени Манукян получил из бюджета свыше миллиарда рублей

Задержанный экс-кандидат в думу Тюмени получил из бюджета свыше млрд рублей

Фирма Манукяна перечислила 9 миллионов рублей в бюджет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма обвиняемого в мошенничестве кандидата в гордуму Тюмени Рудика Манукяна перечислила более девяти миллионов рублей на счет городского департамента дорожной инфраструктуры. Соответствующий документ с переводом попал в распоряжение URA.RU. Как сообщает анонимный собеседник агентства, это событие связано с уголовным делом, которое завели против Манукяна.

«Фирма Рудика Манукяна „УралСтрой“ отправила департаменту дорожной инфраструктуры Тюмени более девяти миллионов рублей. Это возможная сумма претензий в рамках уголовного дела. Однако этот жест может сыграть и против Манукяна: так предприниматель фактически признает свою вину», — заявил источник.

С 2017 года Манукян заработал на муниципальных контрактах более миллиарда рублей. Большинство контрактов заключены с департаментом дорожной инфраструктуры, управами Ленинского и Калининского округов. В перечень работ входит строительство дорог, благоустройство дворовых территорий и скверов.

Ранее URA.RU сообщало, что Манукяна задержали из-за завышения объемов проведенных работ по обслуживанию автодорог. Незадолго до этого мужчина избирался в гордуму Тюмени по 16-му округу от партии «Новые люди», однако снялся с выборов по состоянию здоровья после того, как на его родственника завели уголовное дело.