07 сентября 2023

Спикер думы Сургута стал жертвой мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание думы седьмого созыва. Сургут, слепов максим
Максим Слепов попросил заблокировать фейковый аккаунт Фото:

Спикер думы Сургута Максим Слепов стал жертвой телефонных мошенников. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь председателя думы Екатерина Швидкая.

«От Слепова в telegram рассылаются сообщения с фейкового аккаунта. Аферисты пытаются завязать общение с контактами из телефонной книги. В нескольких случаях знакомым спикера думы Сургута даже поступали звонки. Мошенники представлялись следователями», — сообщила Швидкая.

Пресс-секретарь Слепова уже обратилась в администрацию telegram для блокирования поддельного аккаунта. Ответа от них пока не поступало. Фейковый аккаунт на заблокирован.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мошенники подделали сайт окружных властей. Неизвестные создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных.

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Спикер думы Сургута Максим Слепов стал жертвой телефонных мошенников. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь председателя думы Екатерина Швидкая. «От Слепова в telegram рассылаются сообщения с фейкового аккаунта. Аферисты пытаются завязать общение с контактами из телефонной книги. В нескольких случаях знакомым спикера думы Сургута даже поступали звонки. Мошенники представлялись следователями», — сообщила Швидкая. Пресс-секретарь Слепова уже обратилась в администрацию telegram для блокирования поддельного аккаунта. Ответа от них пока не поступало. Фейковый аккаунт на заблокирован. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мошенники подделали сайт окружных властей. Неизвестные создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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