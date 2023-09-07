Спикер думы Сургута стал жертвой мошенников

Спикер думы Сургута Максим Слепов стал жертвой телефонных мошенников. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь председателя думы Екатерина Швидкая.
«От Слепова в telegram рассылаются сообщения с фейкового аккаунта. Аферисты пытаются завязать общение с контактами из телефонной книги. В нескольких случаях знакомым спикера думы Сургута даже поступали звонки. Мошенники представлялись следователями», — сообщила Швидкая.
Пресс-секретарь Слепова уже обратилась в администрацию telegram для блокирования поддельного аккаунта. Ответа от них пока не поступало. Фейковый аккаунт на заблокирован.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мошенники подделали сайт окружных властей. Неизвестные создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных.
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