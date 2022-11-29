В ХМАО мошенники подделали сайт окружных властей

30 ноября 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

С помощью фишингового сайта мошенники могут похитить персональные данные пользователей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО мошенники создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий. «В Югре появился пиратский сайт — копия официального образовательного портала cop.admhmao.ru, который приводит к утечке данных пользователей. Просьба! Внимательно вводить название сайта, где важна верность каждого символа. Официальный сайт Цифровой образовательной платформы Югры cop.admhmao.ru не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки», — говорится на сайте ведомства. По информации департамента, сейчас специалисты работают над блокировкой ресурса. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийский автономный округ попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности.

В ХМАО мошенники создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий. «В Югре появился пиратский сайт — копия официального образовательного портала cop.admhmao.ru, который приводит к утечке данных пользователей. Просьба! Внимательно вводить название сайта, где важна верность каждого символа. Официальный сайт Цифровой образовательной платформы Югры cop.admhmao.ru не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки», — говорится на сайте ведомства. По информации департамента, сейчас специалисты работают над блокировкой ресурса. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийский автономный округ попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности.