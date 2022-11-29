В ХМАО мошенники подделали сайт окружных властей

В ХМАО мошенники создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий.
«В Югре появился пиратский сайт — копия официального образовательного портала cop.admhmao.ru, который приводит к утечке данных пользователей. Просьба! Внимательно вводить название сайта, где важна верность каждого символа. Официальный сайт Цифровой образовательной платформы Югры cop.admhmao.ru не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки», — говорится на сайте ведомства.
По информации департамента, сейчас специалисты работают над блокировкой ресурса. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийский автономный округ попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности.
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