29 ноября 2022

В ХМАО мошенники подделали сайт окружных властей

© Служба новостей «URA.RU»
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С помощью фишингового сайта мошенники могут похитить персональные данные пользователей Фото:

В ХМАО мошенники создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий.

«В Югре появился пиратский сайт — копия официального образовательного портала cop.admhmao.ru, который приводит к утечке данных пользователей. Просьба! Внимательно вводить название сайта, где важна верность каждого символа. Официальный сайт Цифровой образовательной платформы Югры cop.admhmao.ru не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки», — говорится на сайте ведомства.

По информации департамента, сейчас специалисты работают над блокировкой ресурса. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийский автономный округ попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности.

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В ХМАО мошенники создали пиратскую копию Цифровой образовательной платформы Югры. Фишинговый ресурс приводит к утечке пользовательских данных. Об этом сообщили в окружном департаменте информационных технологий. «В Югре появился пиратский сайт — копия официального образовательного портала cop.admhmao.ru, который приводит к утечке данных пользователей. Просьба! Внимательно вводить название сайта, где важна верность каждого символа. Официальный сайт Цифровой образовательной платформы Югры cop.admhmao.ru не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки», — говорится на сайте ведомства. По информации департамента, сейчас специалисты работают над блокировкой ресурса. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийский автономный округ попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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