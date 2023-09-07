07 сентября 2023

Свердловский театр драмы вычеркнул спектакль из-за «творческой неудачи»

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Спектакль Метаморфозы. Жены артистов в Театре драмы. Екатеринбург , спектакль метаморфозы жены артистов
Несмотря на вычеркнутый из репертуара спектакль, зрителей ждет несколько новинок Фото:

Из репертуара Свердловского театра драмы убрали спектакль «Все невпопад» по мотивам средневековых французских фарсов. Как признался генеральный директор театра Алексей Бадаев, постановка оказалась «творческой неудачей».

«Один из спектаклей прошлого сезона мы убрали из репертуара, посчитав его творческой неудачей. Он назывался „Все невпопад“ по французским фарсам, это сложнейший материал. Мы посчитали, что там много недоработок и были вынуждены убрать его, но это живой процесс», — заявил Бадаев на пресс-конференции в ТАСС.

При этом в репертуаре остались аншлаговые спектакли «Ночь нежна», «Анна Каренина», «Летят журавли», «А зори здесь тихие». «На „Зори…“ вообще не попасть, потому что в зале всего 85 мест, и билеты сметают спустя несколько часов после того, как мы их выкладываем», — признался директор театра драмы.

Помимо репертуара прошлого года, зрителям представят новые постановки. В начале ноября состоится премьера по пьесе английского драматурга Теренса Реттигана «Мальчик Уинслоу» (ее впервые перевели на русский язык), а к Новому году екатеринбуржцы увидят итальянский бурлеск по Эдуардо Скарпетты «Беднота и знать».

Ранее стала известно, что Свердловский театр драмы войдет в новый театральный сезон обновленным — у культурного учреждения благоустроили территорию. Также осенью здесь появится арт-объект, посвященный театральным зрителям.

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Из репертуара Свердловского театра драмы убрали спектакль «Все невпопад» по мотивам средневековых французских фарсов. Как признался генеральный директор театра Алексей Бадаев, постановка оказалась «творческой неудачей». «Один из спектаклей прошлого сезона мы убрали из репертуара, посчитав его творческой неудачей. Он назывался „Все невпопад“ по французским фарсам, это сложнейший материал. Мы посчитали, что там много недоработок и были вынуждены убрать его, но это живой процесс», — заявил Бадаев на пресс-конференции в ТАСС. При этом в репертуаре остались аншлаговые спектакли «Ночь нежна», «Анна Каренина», «Летят журавли», «А зори здесь тихие». «На „Зори…“ вообще не попасть, потому что в зале всего 85 мест, и билеты сметают спустя несколько часов после того, как мы их выкладываем», — признался директор театра драмы. Помимо репертуара прошлого года, зрителям представят новые постановки. В начале ноября состоится премьера по пьесе английского драматурга Теренса Реттигана «Мальчик Уинслоу» (ее впервые перевели на русский язык), а к Новому году екатеринбуржцы увидят итальянский бурлеск по Эдуардо Скарпетты «Беднота и знать». Ранее стала известно, что Свердловский театр драмы войдет в новый театральный сезон обновленным — у культурного учреждения благоустроили территорию. Также осенью здесь появится арт-объект, посвященный театральным зрителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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