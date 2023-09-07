Wildberries закрыл ПВЗ в Кургане из-за нехватки сотрудников

Курганские ПВЗ Wildberries перегружены заказами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство маркетплейса Wildberries временно закрыло один из своих пунктов выдачи заказов в Кургане из-за нехватки сотрудников. Отмечается, что на ПВЗ некому обрабатывать большое количество поступающих товаров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа сотрудников курганских пунктов Wildberries.

«На улице Максима Горького, 207 закрывали ПВЗ из-за перегрузки. Wildberries сам деактивировал пункт из-за того, что товаров много и принимают долго. Работать никто не хочет. За все время моей работы с мая сменилось уже шесть сотрудников. В это время обработкой заказов занимается только один работник на смене. Иногда в период большой загруженности ПВЗ приезжает собственник с супругой, чтобы помочь», — рассказал URA.RU сотрудник одного из курганских пунктов выдачи.

Сообщается, что на данный момент перегружены заказами практически все ПВЗ Кургана. Со слов источника, на его пункте во время утренней поставки (а их, со слов сотрудника, за день бывает четыре) поступило больше 20 коробок. Отмечается, что руководство маркетплейса отводит на обработку товаров полтора часа. Источник отмечает, что сотрудники физически не успевают разобрать коробки, а на складах не остается места для новых заказов. «Заказывают много мебели, а на пунктах ее уже просто негде ставить. На моем пункте более 800 заказов. Ко всему прочему, раз в две недели нужно проводить ревизию товара. В противном случае будет удержание зарплаты собственника, а это 10% с одного заказа», — делится с URA.RU источник.

Корреспондент информационного агентства обратилась за комментарием к руководителям маркетплейса Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после того, как поступит ответ.

Ранее URA.RU писало, что курганцы заваливали заказами пункты выдачи Wildberries. На складах местных ПВЗ находилось большое количество одежды и мебели.