Следователи завели дело после гибели семилетней свердловчанки

08 сентября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

СКР возбудил дело после гибели семилетней свердловчанки Фото: Сергей Русанов © URA.RU По факту гибели семилетней свердловчанки Маши Хрусталевой завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю. По данным ведомства, девочка в конце августа отдыхала на Черном море с семьей. После купания она заболела ротавирусной инфекцией. Первые сутки мать девочки лечила ее самостоятельно. Затем ребенок потерял сознание, его отвезли в больницу. У ребенка стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября девочка скончалась.



Теперь следователям предстоит детально разобраться во всех подробностях ситуации. Уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

По факту гибели семилетней свердловчанки Маши Хрусталевой завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю. По данным ведомства, девочка в конце августа отдыхала на Черном море с семьей. После купания она заболела ротавирусной инфекцией. Первые сутки мать девочки лечила ее самостоятельно. Затем ребенок потерял сознание, его отвезли в больницу. У ребенка стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября девочка скончалась. Теперь следователям предстоит детально разобраться во всех подробностях ситуации. Уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.