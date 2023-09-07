Следователи завели дело после гибели семилетней свердловчанки

По факту гибели семилетней свердловчанки Маши Хрусталевой завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, девочка в конце августа отдыхала на Черном море с семьей. После купания она заболела ротавирусной инфекцией. Первые сутки мать девочки лечила ее самостоятельно. Затем ребенок потерял сознание, его отвезли в больницу.
У ребенка стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября девочка скончалась.
Теперь следователям предстоит детально разобраться во всех подробностях ситуации. Уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
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