07 сентября 2023

Следователи завели дело после гибели семилетней свердловчанки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
СКР возбудил дело после гибели семилетней свердловчанки Фото:

По факту гибели семилетней свердловчанки Маши Хрусталевой завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, девочка в конце августа отдыхала на Черном море с семьей. После купания она заболела ротавирусной инфекцией. Первые сутки мать девочки лечила ее самостоятельно. Затем ребенок потерял сознание, его отвезли в больницу.

У ребенка стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября девочка скончалась.

Теперь следователям предстоит детально разобраться во всех подробностях ситуации. Уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По факту гибели семилетней свердловчанки Маши Хрусталевой завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю. По данным ведомства, девочка в конце августа отдыхала на Черном море с семьей. После купания она заболела ротавирусной инфекцией. Первые сутки мать девочки лечила ее самостоятельно. Затем ребенок потерял сознание, его отвезли в больницу. У ребенка стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября девочка скончалась. Теперь следователям предстоит детально разобраться во всех подробностях ситуации. Уже назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...