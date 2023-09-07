Власти курганского города не дали чиновнику купить китайскую премиум-машину

Власти курганского города не дали директору купить китайскую премиум-машину

Директор муниципального предприятия в Шадринске хотел приобрести машину за шесть миллионов на нужды компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) власти не позволили директору муниципального предприятия (МП) «Спецавтотранс» Юрию Грязных приобрести в лизинг китайский внедорожник премиум-класса. Информация об этом сообщается в telegram-канале «Акценты Севера», а также содержится на портале «Госзакупки».

«Exeed VX President — один из самых крутых китайских внедорожников на российском рынке. Именно такой берет в лизинг „Спецавтотранс“». Директор Грязных, по данным издания, ранее был главным инженером предприятия, сейчас он ездит на «Рено Дастер» за 2 млн рублей.

На портале в госзакупках также указана информация, подтверждающая попытку покупки китайской машины. Сведения о закупке: «Оказание услуг по лизингу автомобиля Exeed VX President (или эквивалент) для нужд МП „Спецавтотранс“ <…> Начальная цена: 6,3 млн рублей» — следует из данных. Закупка была размещена 31 августа и отменена сегодня 8 сентября.

Основанием для отмены стало «отсутствие финансовых средств у предприятия». Чистая прибыль компании «Спецавтотранс» в 2022 году, по данным сервиса СБИС составила 2,7 млн. Также, по данным источников, связанных с местными властями, в дело мог вмешаться и отозвать закупку мэр Шадринска Антон Мокан, которому пожаловались местные жители.



В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU подтвердили данную информацию. «По решению главы города заявка была отменена», — говорится в сообщении.

Ранее депутат курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков упоминал, что среди депутатов и чиновников была информация о переходе на автомобили отечественных производителей. С его слов, власти планировали постепенный переход на российские машины.