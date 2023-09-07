Следователи выясняют обстоятельства драки школьников в Сургуте

08 сентября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

СК подключился к расследованию драки школьников в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте Следственный комитет начал проверку выяснения обстоятельств нанесения побоев несовершеннолетней однокласснице 19-летним учеником вечерней школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 19-летний учащийся вечерней школы в городе Сургуте нанес побои несовершеннолетней однокласснице, а также еще одному учащемуся. С целью установления всех обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления СКР по Югре о данному сообщению организована процессуальная проверка», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. По данным силовиков, действиям молодого человека будет дана правовая оценка. Процессуальное решение следователи примут по результатам проверки. Ранее URA.RU писало, что родители подростков написали на обидчика три заявления в полицию. Юноша заметил, что его девушка с кем-то переписывается, забрал у нее телефон, вызвал соперника на разговор и избил как возлюбленную, так и 15-летнего соперника.

В Сургуте Следственный комитет начал проверку выяснения обстоятельств нанесения побоев несовершеннолетней однокласснице 19-летним учеником вечерней школы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 19-летний учащийся вечерней школы в городе Сургуте нанес побои несовершеннолетней однокласснице, а также еще одному учащемуся. С целью установления всех обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления СКР по Югре о данному сообщению организована процессуальная проверка», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. По данным силовиков, действиям молодого человека будет дана правовая оценка. Процессуальное решение следователи примут по результатам проверки. Ранее URA.RU писало, что родители подростков написали на обидчика три заявления в полицию. Юноша заметил, что его девушка с кем-то переписывается, забрал у нее телефон, вызвал соперника на разговор и избил как возлюбленную, так и 15-летнего соперника.