В Пермском крае водитель сбил ребенка

Ребенка отвезли в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Березники Пермского края произошла авария с участием 11-летнего ребенка. Водитель на автомобиле Hyundai сбил школьника. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали с различными травмами.

«ДТП произошло 5 сентября. В районе дома № 20 по Советскому проспекту в городе Березники 30-летний мужчина на автомобиле Hyundai допустил наезд на пешехода. Ребенка отвезли в больницу», — сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Известно, что ребенок переходил дорогу вместе со взрослым. В настоящее время проводится проверка.