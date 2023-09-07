07 сентября 2023

В Пермском крае водитель сбил ребенка

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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., ребенок, правила дорожного движения, трагедия, дтп, детская обувь, пдд, дорога
Ребенка отвезли в больницу Фото:

В городе Березники Пермского края произошла авария с участием 11-летнего ребенка. Водитель на автомобиле Hyundai сбил школьника. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали с различными травмами.

«ДТП произошло 5 сентября. В районе дома № 20 по Советскому проспекту в городе Березники 30-летний мужчина на автомобиле Hyundai допустил наезд на пешехода. Ребенка отвезли в больницу», — сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Известно, что ребенок переходил дорогу вместе со взрослым. В настоящее время проводится проверка.

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В городе Березники Пермского края произошла авария с участием 11-летнего ребенка. Водитель на автомобиле Hyundai сбил школьника. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали с различными травмами. «ДТП произошло 5 сентября. В районе дома № 20 по Советскому проспекту в городе Березники 30-летний мужчина на автомобиле Hyundai допустил наезд на пешехода. Ребенка отвезли в больницу», — сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции. Известно, что ребенок переходил дорогу вместе со взрослым. В настоящее время проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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