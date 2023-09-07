В Пермском крае водитель сбил ребенка

Ребенка отвезли в больницу
В городе Березники Пермского края произошла авария с участием 11-летнего ребенка. Водитель на автомобиле Hyundai сбил школьника. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали с различными травмами.
«ДТП произошло 5 сентября. В районе дома № 20 по Советскому проспекту в городе Березники 30-летний мужчина на автомобиле Hyundai допустил наезд на пешехода. Ребенка отвезли в больницу», — сообщает «ВКурсе.ру» со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Известно, что ребенок переходил дорогу вместе со взрослым. В настоящее время проводится проверка.
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