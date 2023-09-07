Самые дешевые квартиры Челябинска продаются в Советском и Металлургическом районах

В Челябинске дешевые квартиры продаются в Советском и Металлургическом районах

08 сентября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Стоимость квартир в новостройках в Советском районе в 2,5 раза ниже, чем в среднем по городу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самые дешевые однокомнатные квартиры в Челябинске на первичном рынке продаются в Советском районе, на вторичном рынке в Металлургическом районе. Их стоимость в 2,5 и в 2,4 раза меньше, чем в среднем по городу, цена подобного жилья составляет 2,9 млн и 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Отдельно в Челябинске самые доступные 1-комнатные квартиры на первичном рынке находятся в районе Советском (2,9 млн рублей). На вторичном рынке в городе компактные квартиры по самой низкой стоимости можно приобрести в Металлургическом районе. Их стоимость составит 2,2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в «Авито Недвижимость» отметили, в Челябинске средняя цена однокомнатных квартир в новостройках составляет 4,3 млн рублей. Такое жилье в 2,5 раза дороже, чем в Советском районе. Что касается средней стоимости жилья на вторичном рынке в городе, то она составляет 3 млн рублей, что в 2,4 раза выше, чем в Металлургическом районе.

Самые дешевые однокомнатные квартиры в Челябинске на первичном рынке продаются в Советском районе, на вторичном рынке в Металлургическом районе. Их стоимость в 2,5 и в 2,4 раза меньше, чем в среднем по городу, цена подобного жилья составляет 2,9 млн и 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Отдельно в Челябинске самые доступные 1-комнатные квартиры на первичном рынке находятся в районе Советском (2,9 млн рублей). На вторичном рынке в городе компактные квартиры по самой низкой стоимости можно приобрести в Металлургическом районе. Их стоимость составит 2,2 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Также в «Авито Недвижимость» отметили, в Челябинске средняя цена однокомнатных квартир в новостройках составляет 4,3 млн рублей. Такое жилье в 2,5 раза дороже, чем в Советском районе. Что касается средней стоимости жилья на вторичном рынке в городе, то она составляет 3 млн рублей, что в 2,4 раза выше, чем в Металлургическом районе.