07 сентября 2023

В тюменском УБЭПе назначен врио начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания НСД. Нижневартовск, нашивка, шеврон, полиция
Врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции тюменского УМВД назначен Иван Рыжук Фото:

Временно исполняющим обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области назначен Иван Рыжук. Информация об этом указана в разделе графика приема граждан на август — сентябрь 2023 года на официальном сайте ведомства. При этом, начальником указанного отдела там значится Алексей Похиленко.

«Врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. Рыжук Иван Станиславович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.

Иван Рыжук специализируется на преступлениях коррупционной направленности. Так, в тюменском УБЭПе он возглавлял, в том числе, отдел по борьбе с хищениями из бюджета. По данным источников агентства, Рыжук исполняет обязанности начальника отдела на время отпуска Алексея Похиленко.

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Временно исполняющим обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области назначен Иван Рыжук. Информация об этом указана в разделе графика приема граждан на август — сентябрь 2023 года на официальном сайте ведомства. При этом, начальником указанного отдела там значится Алексей Похиленко. «Врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. Рыжук Иван Станиславович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Иван Рыжук специализируется на преступлениях коррупционной направленности. Так, в тюменском УБЭПе он возглавлял, в том числе, отдел по борьбе с хищениями из бюджета. По данным источников агентства, Рыжук исполняет обязанности начальника отдела на время отпуска Алексея Похиленко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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