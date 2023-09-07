В тюменском УБЭПе назначен врио начальника

08 сентября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции тюменского УМВД назначен Иван Рыжук Фото: Александр Елизаров © URA.RU Временно исполняющим обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области назначен Иван Рыжук. Информация об этом указана в разделе графика приема граждан на август — сентябрь 2023 года на официальном сайте ведомства. При этом, начальником указанного отдела там значится Алексей Похиленко. «Врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. Рыжук Иван Станиславович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Иван Рыжук специализируется на преступлениях коррупционной направленности. Так, в тюменском УБЭПе он возглавлял, в том числе, отдел по борьбе с хищениями из бюджета. По данным источников агентства, Рыжук исполняет обязанности начальника отдела на время отпуска Алексея Похиленко.

Временно исполняющим обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области назначен Иван Рыжук. Информация об этом указана в разделе графика приема граждан на август — сентябрь 2023 года на официальном сайте ведомства. При этом, начальником указанного отдела там значится Алексей Похиленко. «Врио начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. Рыжук Иван Станиславович», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Иван Рыжук специализируется на преступлениях коррупционной направленности. Так, в тюменском УБЭПе он возглавлял, в том числе, отдел по борьбе с хищениями из бюджета. По данным источников агентства, Рыжук исполняет обязанности начальника отдела на время отпуска Алексея Похиленко.