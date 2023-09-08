Хирурга Руденко в Курганской областной больнице заменил врач из Тюмени

Хирургу Руденко нашли замену на посту заведующего отделением Фото: Илья Московец © URA.RU

Заведующим отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения в сосудистом центре Курганской областной больнице стал сосудистый хирург из Тюмени Хорен Геворкян. Об этом URA.RU сообщили два источника из сферы здравоохранения. Ранее должность занимал хирург Андрей Руденко, который уволился из больницы.

«На должность заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения приняли тюменского сосудистого хирурга Хорена Геворкяна. Он заменит курганского хирурга Андрея Руденко, который ранее написал заявление об увольнении из КОКБ», — рассказал источник. По словам второго источника, тюменский врач уже приступил к работе.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU подтвердили, что Хорен Геворкян приступил к работе в должности заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Он имеет подготовку в ординатуре по специальности рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, и опыт работы по данной специальности. Плановая и экстренная помощь пациентам по данному профилю оказывается в полном объеме.

По данным портала «На поправку», Хорену Геворкяну 33 года. Ранее он работал в одной из клиник сети «Мать и Дитя» в Тюмени. В частной клинике Тюмени URA.RU сообщили, что в настоящее время доктор прием не ведет.

Ранее URA.RU писало, что курганский хирург Николай Руденко 5 сентября уволился после конфликта с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым. Врач публично поставил ультиматум Сигидаеву из-за планов по смене руководства в областной больнице на «ставленников». Отец Николая Андрей Руденко заведовал отделением в сосудистом центре КОКБ до середины августа 2023 года. Николай Руденко заявил, что если депздрав сменит руководство, оба хирурга уедут из области.