07 сентября 2023

Таксисты «Яндекса» сорвали куш с началом осени в ХМАО

Водители «Яндекс такси» в два раза увеличили выручку с началом осени в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, желтая машина, covid19, мужчина в маске
Таксисты утверждают, что с началом осени им удалось поднять выручку в два раза Фото:

Водители «Яндекс такси» утверждают, что с началом осени они увеличили выручку в Ханты-Мансийском автономном округе. Таксисты рассказали URA.RU, что за счет начала учебного года и рабочего сезона прибыль выросла в два раза.

«Люди вернулись из отпусков, вахтовики, которые на лето уезжают, тоже приехали на заработки, дети в школу пошли в конце концов. Заказов, конечно, стало больше примерно раза в два. Поэтому и денег больше. Плюс по высокому спросу люди ездят, потому что по делам не хотят опаздывать», — сообщил в разговоре с журналистом агентства таксист из Нижневартовска.

По словам водителей, пассажиры остаются активны даже в пиковые часы, когда стоимость поездки вырастает до 300 рублей при средней цене по городу до 160. «Сентябрь всегда нормальным сезоном, и даже лучше зимы, когда тоже много заказов, но работать сложнее», — добавляет другой таксист.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты в ХМАО заявили об увеличении расценок на «Яндекс Go». Водители утверждали, что агрегатор поднял для них размер комиссии.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водители «Яндекс такси» утверждают, что с началом осени они увеличили выручку в Ханты-Мансийском автономном округе. Таксисты рассказали URA.RU, что за счет начала учебного года и рабочего сезона прибыль выросла в два раза. «Люди вернулись из отпусков, вахтовики, которые на лето уезжают, тоже приехали на заработки, дети в школу пошли в конце концов. Заказов, конечно, стало больше примерно раза в два. Поэтому и денег больше. Плюс по высокому спросу люди ездят, потому что по делам не хотят опаздывать», — сообщил в разговоре с журналистом агентства таксист из Нижневартовска. По словам водителей, пассажиры остаются активны даже в пиковые часы, когда стоимость поездки вырастает до 300 рублей при средней цене по городу до 160. «Сентябрь всегда нормальным сезоном, и даже лучше зимы, когда тоже много заказов, но работать сложнее», — добавляет другой таксист. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты в ХМАО заявили об увеличении расценок на «Яндекс Go». Водители утверждали, что агрегатор поднял для них размер комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...