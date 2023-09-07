Таксисты «Яндекса» сорвали куш с началом осени в ХМАО

Водители «Яндекс такси» в два раза увеличили выручку с началом осени в ХМАО

08 сентября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Таксисты утверждают, что с началом осени им удалось поднять выручку в два раза Фото: Анна Майорова © URA.RU Водители «Яндекс такси» утверждают, что с началом осени они увеличили выручку в Ханты-Мансийском автономном округе. Таксисты рассказали URA.RU, что за счет начала учебного года и рабочего сезона прибыль выросла в два раза. «Люди вернулись из отпусков, вахтовики, которые на лето уезжают, тоже приехали на заработки, дети в школу пошли в конце концов. Заказов, конечно, стало больше примерно раза в два. Поэтому и денег больше. Плюс по высокому спросу люди ездят, потому что по делам не хотят опаздывать», — сообщил в разговоре с журналистом агентства таксист из Нижневартовска. По словам водителей, пассажиры остаются активны даже в пиковые часы, когда стоимость поездки вырастает до 300 рублей при средней цене по городу до 160. «Сентябрь всегда нормальным сезоном, и даже лучше зимы, когда тоже много заказов, но работать сложнее», — добавляет другой таксист. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты в ХМАО заявили об увеличении расценок на «Яндекс Go». Водители утверждали, что агрегатор поднял для них размер комиссии.

Водители «Яндекс такси» утверждают, что с началом осени они увеличили выручку в Ханты-Мансийском автономном округе. Таксисты рассказали URA.RU, что за счет начала учебного года и рабочего сезона прибыль выросла в два раза. «Люди вернулись из отпусков, вахтовики, которые на лето уезжают, тоже приехали на заработки, дети в школу пошли в конце концов. Заказов, конечно, стало больше примерно раза в два. Поэтому и денег больше. Плюс по высокому спросу люди ездят, потому что по делам не хотят опаздывать», — сообщил в разговоре с журналистом агентства таксист из Нижневартовска. По словам водителей, пассажиры остаются активны даже в пиковые часы, когда стоимость поездки вырастает до 300 рублей при средней цене по городу до 160. «Сентябрь всегда нормальным сезоном, и даже лучше зимы, когда тоже много заказов, но работать сложнее», — добавляет другой таксист. Агентство попросило прокомментировать ситуацию компанию «Яндекс». На момент публикации новости ответ на запрос получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что таксисты в ХМАО заявили об увеличении расценок на «Яндекс Go». Водители утверждали, что агрегатор поднял для них размер комиссии.