Пермский «Метафракс» переходит в собственность РФ

Решение суда вступило в силу сразу после оглашения
Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в собственность государства почти 100% акций предприятия удовлетворен. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.
«Почти 100% акций предприятия „Метафракс Кемикалс“ переходит в собственность государства. Решение Арбитражного суда Пермского края вступает в силу сразу после его оглашения», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Дело о национализации «Метафракса» было рассмотрено за один день. Суд отклонил все ходатайства представителей завода.
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