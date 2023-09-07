07 сентября 2023

Пермский «Метафракс» переходит в собственность РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение суда вступило в силу сразу после оглашения Фото:

Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в собственность государства почти 100% акций предприятия удовлетворен. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.

«Почти 100% акций предприятия „Метафракс Кемикалс“ переходит в собственность государства. Решение Арбитражного суда Пермского края вступает в силу сразу после его оглашения», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Дело о национализации «Метафракса» было рассмотрено за один день. Суд отклонил все ходатайства представителей завода.

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Иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в собственность государства почти 100% акций предприятия удовлетворен. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «Почти 100% акций предприятия „Метафракс Кемикалс“ переходит в собственность государства. Решение Арбитражного суда Пермского края вступает в силу сразу после его оглашения», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. Дело о национализации «Метафракса» было рассмотрено за один день. Суд отклонил все ходатайства представителей завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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