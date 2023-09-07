Генпрокуратура: «Метафраксом» завладели криминальные элементы

08 сентября 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Прокурор изложил в суде свои доводы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Приватизация пермского завода «Метафракс» происходила в 1990-е при участии криминальных группировок, заявил представитель Генпрокуратуры РФ на суде по отчуждению акция предприятия в пользу государства. В речи представителя надзорного ведомства прозвучали известные имена миллиардера Дмитрия Рыболовлева и нынешнего бенефициара предприятия Сейфеддина Рустамова. «В завладении предприятием принимали участие криминальные элементы. Как видно из приговора Пермского областного суда 1997 года, приватизация предприятия осуществлена Рыболовлевым при непосредственном участии нынешнего владельца контрольного пакета акций Рустамова, которые для достижения указанной цели и выкупа акций у государства с минимальными наценками устраняли конкуренцию на торгах, используя имеющееся у него влияние среди организованных преступных группировок Пермской области. Именно при таких обстоятельствах — в условиях обмана государства — были совершены заведомо незаконные и ничтожные сделки по отчуждению госимущества Рыболовлевым, а затем его доверенным лицом Рустамовым», — заявил прокурор. По словам представителя Генпрокуратуры, Рыболовлев и Рустамов консолидировали в своих руках акции предприятия, получая сверхприбыли. При этом они «меняли ширмы» юрлиц, на которые были оформлены ценные бумаги. Сегодня в Перми стартовал суд о национализации АО «Метафракс Кемикалс». Все ходатайства представителей завода были отклонены. Генпрокуратура добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химзавод был приватизирован без согласия российского правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приватизация пермского завода «Метафракс» происходила в 1990-е при участии криминальных группировок, заявил представитель Генпрокуратуры РФ на суде по отчуждению акция предприятия в пользу государства. В речи представителя надзорного ведомства прозвучали известные имена миллиардера Дмитрия Рыболовлева и нынешнего бенефициара предприятия Сейфеддина Рустамова. «В завладении предприятием принимали участие криминальные элементы. Как видно из приговора Пермского областного суда 1997 года, приватизация предприятия осуществлена Рыболовлевым при непосредственном участии нынешнего владельца контрольного пакета акций Рустамова, которые для достижения указанной цели и выкупа акций у государства с минимальными наценками устраняли конкуренцию на торгах, используя имеющееся у него влияние среди организованных преступных группировок Пермской области. Именно при таких обстоятельствах — в условиях обмана государства — были совершены заведомо незаконные и ничтожные сделки по отчуждению госимущества Рыболовлевым, а затем его доверенным лицом Рустамовым», — заявил прокурор. По словам представителя Генпрокуратуры, Рыболовлев и Рустамов консолидировали в своих руках акции предприятия, получая сверхприбыли. При этом они «меняли ширмы» юрлиц, на которые были оформлены ценные бумаги. Сегодня в Перми стартовал суд о национализации АО «Метафракс Кемикалс». Все ходатайства представителей завода были отклонены. Генпрокуратура добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химзавод был приватизирован без согласия российского правительства.