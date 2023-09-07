07 сентября 2023

Рекламу тюменского агентства «Все говорят UNO» признали одной из лучших в стране

Тюменское маркетинговое агентство «Том Йорки» получило награду премии Wow Awards
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменское маркетинговое агентство впервые выиграло в премии федерального уровня Фото:

Рекламная компания «Все говорят UNO» признана второй лучшей в стране. Серебро на премии Wow Awards 2023 за нее получило тюменское маркетинговое агентство «Том Йорки».

«Серебро Wow Awards 2023 в номинации „рекламная кампания“ получает маркетинговое агентство „Том Йорки“ за рекламу семейства жилых кварталов в Тюмени UNO», — сообщается на официальном сайте премии. По признанию представителей агентства, это их первый крупный успех на федеральном и местном уровне, о чем они заявили в своем telegram-канале.

Тюменцам эта реклама известна благодаря размещению на множестве билбордов и видеоэкранов. «Эта рекламная кампания стартовала в 2021 году, под лозунгом „Скажи UNO“, ее перезапуск пришелся на декабрь прошлого года, теперь уже с обновленным посылом „Все говорят UNO!“ и эта идея снова принесла заявки и продажи застройщику», — указано в описании кампании.

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Рекламная компания «Все говорят UNO» признана второй лучшей в стране. Серебро на премии Wow Awards 2023 за нее получило тюменское маркетинговое агентство «Том Йорки». «Серебро Wow Awards 2023 в номинации „рекламная кампания“ получает маркетинговое агентство „Том Йорки“ за рекламу семейства жилых кварталов в Тюмени UNO», — сообщается на официальном сайте премии. По признанию представителей агентства, это их первый крупный успех на федеральном и местном уровне, о чем они заявили в своем telegram-канале. Тюменцам эта реклама известна благодаря размещению на множестве билбордов и видеоэкранов. «Эта рекламная кампания стартовала в 2021 году, под лозунгом „Скажи UNO“, ее перезапуск пришелся на декабрь прошлого года, теперь уже с обновленным посылом „Все говорят UNO!“ и эта идея снова принесла заявки и продажи застройщику», — указано в описании кампании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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