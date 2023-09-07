Затопленным домом в Коркино занялась Генпрокуратура РФ

08 сентября 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев держит ситуацию на контроле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На жалобы жителей затопленного дома в Коркино (Челябинская область) обратила внимание Генпрокуратура РФ. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку заявлений от жильцов, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой области организована проверка. Сотрудники в ходе выезда на место установили, что жилой дом признан аварийным, управляющая компания в доме отсутствует», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что в настоящее время вода из жилого жома откачана. С местными и региональными властями проводится оперативное совещание. На нем прорабатываются противоаварийные мероприятия и способ управления многоквартирным домом. Также в ходе визита прокуратуры в Коркино была осмотрена система водоотведения всего муниципалитета. По результатам проверки было принято решение о проведении ее промывки. Заместитель генпрокурора РФ Зайцев держит ситуацию на личном контроле. URA.RU связалось с администрацией Коркинского округа. Там попросили обратиться за комментарием к заместителю главы — Марии Сейидовой. На звонок агентства она не ответила.

На жалобы жителей затопленного дома в Коркино (Челябинская область) обратила внимание Генпрокуратура РФ. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку заявлений от жильцов, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой области организована проверка. Сотрудники в ходе выезда на место установили, что жилой дом признан аварийным, управляющая компания в доме отсутствует», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что в настоящее время вода из жилого жома откачана. С местными и региональными властями проводится оперативное совещание. На нем прорабатываются противоаварийные мероприятия и способ управления многоквартирным домом. Также в ходе визита прокуратуры в Коркино была осмотрена система водоотведения всего муниципалитета. По результатам проверки было принято решение о проведении ее промывки. Заместитель генпрокурора РФ Зайцев держит ситуацию на личном контроле. URA.RU связалось с администрацией Коркинского округа. Там попросили обратиться за комментарием к заместителю главы — Марии Сейидовой. На звонок агентства она не ответила.