07 сентября 2023

Затопленным домом в Коркино занялась Генпрокуратура РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев держит ситуацию на контроле Фото:

На жалобы жителей затопленного дома в Коркино (Челябинская область) обратила внимание Генпрокуратура РФ. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку заявлений от жильцов, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой области организована проверка. Сотрудники в ходе выезда на место установили, что жилой дом признан аварийным, управляющая компания в доме отсутствует», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

Там отметили, что в настоящее время вода из жилого жома откачана. С местными и региональными властями проводится оперативное совещание. На нем прорабатываются противоаварийные мероприятия и способ управления многоквартирным домом.

Также в ходе визита прокуратуры в Коркино была осмотрена система водоотведения всего муниципалитета. По результатам проверки было принято решение о проведении ее промывки. Заместитель генпрокурора РФ Зайцев держит ситуацию на личном контроле.

URA.RU связалось с администрацией Коркинского округа. Там попросили обратиться за комментарием к заместителю главы — Марии Сейидовой. На звонок агентства она не ответила.

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На жалобы жителей затопленного дома в Коркино (Челябинская область) обратила внимание Генпрокуратура РФ. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил провести проверку заявлений от жильцов, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой области организована проверка. Сотрудники в ходе выезда на место установили, что жилой дом признан аварийным, управляющая компания в доме отсутствует», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. Там отметили, что в настоящее время вода из жилого жома откачана. С местными и региональными властями проводится оперативное совещание. На нем прорабатываются противоаварийные мероприятия и способ управления многоквартирным домом. Также в ходе визита прокуратуры в Коркино была осмотрена система водоотведения всего муниципалитета. По результатам проверки было принято решение о проведении ее промывки. Заместитель генпрокурора РФ Зайцев держит ситуацию на личном контроле. URA.RU связалось с администрацией Коркинского округа. Там попросили обратиться за комментарием к заместителю главы — Марии Сейидовой. На звонок агентства она не ответила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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