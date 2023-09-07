Пермь станет площадкой самого большого фестиваля документального кино в России

Пермь станет площадкой всероссийского фестиваля документального кино Beat Film Festival. Лучшие образцы киноискусства и основные премьеры покажут в киноцентре «Премьер».
«Киноцентр „Премьер“ станет главной площадкой Beat Weekend в рамках Beat Film Festival. Именно у нас пройдут все главные премьеры фестиваля. Вас ждут документальные картины о новаторах, визионерах и гениях киноиндустрии, об искусстве, культуре, и многом другом», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте».
Beat Film Festival — самый большой фестиваль документального кино в России, утверждается на сайте проекта. Здесь представлены лучшие образцы современного документального кино о музыке, современном искусстве, урбанистике, уличной культуре, моде и новых технологиях. Beat Weekend в Перми пройдет с 28 сентября по 8 октября.
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