Пермь станет площадкой самого большого фестиваля документального кино в России

В Перми пройдет Beat Weekend российского Beat Film Festival

08 сентября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Залы «Премьера» ждут любителей документального кино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермь станет площадкой всероссийского фестиваля документального кино Beat Film Festival. Лучшие образцы киноискусства и основные премьеры покажут в киноцентре «Премьер». «Киноцентр „Премьер“ станет главной площадкой Beat Weekend в рамках Beat Film Festival. Именно у нас пройдут все главные премьеры фестиваля. Вас ждут документальные картины о новаторах, визионерах и гениях киноиндустрии, об искусстве, культуре, и многом другом», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте». Beat Film Festival — самый большой фестиваль документального кино в России, утверждается на сайте проекта. Здесь представлены лучшие образцы современного документального кино о музыке, современном искусстве, урбанистике, уличной культуре, моде и новых технологиях. Beat Weekend в Перми пройдет с 28 сентября по 8 октября.

Пермь станет площадкой всероссийского фестиваля документального кино Beat Film Festival. Лучшие образцы киноискусства и основные премьеры покажут в киноцентре «Премьер». «Киноцентр „Премьер“ станет главной площадкой Beat Weekend в рамках Beat Film Festival. Именно у нас пройдут все главные премьеры фестиваля. Вас ждут документальные картины о новаторах, визионерах и гениях киноиндустрии, об искусстве, культуре, и многом другом», — сообщается на странице «Премьера» в соцсети «ВКонтакте». Beat Film Festival — самый большой фестиваль документального кино в России, утверждается на сайте проекта. Здесь представлены лучшие образцы современного документального кино о музыке, современном искусстве, урбанистике, уличной культуре, моде и новых технологиях. Beat Weekend в Перми пройдет с 28 сентября по 8 октября.