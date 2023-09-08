Депутат Госдумы: социальный бюджет не останавливает развитие экономики

08 сентября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Федеральный бюджет на 2024 год сохранит свою социальную направленность Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Федеральный бюджет 2024 год и плановый период 2025—2026 годов сохранит свою социальную направленность. И это не затормозит развитие экономики, заявил URA.RU зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов по итогам совещания о проекте бюджета, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 сентября. «Бюджет останется социально направленным, так как это продолжение той линии, которую Россия держит на протяжении многих лет. С учетом роста ВВП, роста доходов Россия с уверенностью смотрит на предстоящие три года. То, что государство сохраняет и наращивает социальную поддержку граждан, не закроет путь для развития экономики. Более того, правительство во главе с Мишустиным многое делает для поддержки малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и других отраслей. В целом, бюджетно-финансовая политика направлена на масштабные изменения, которые влекут рост экономики. И это — тоже гарантия, что социальные обязательства государства перед гражданами будут исполнены», — пояснил Кирьянов. Правительство РФ завершает работу над проектом нового трехлетнего бюджета. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, бюджет «направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны». «Прежде всего — исполнение в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорил президент. И поддержку положительных изменений в экономике», — сказал глава правительства. Текущие показатели казны демонстрируют устойчивость российской экономики. По словам Мишустина, это говорит о том, что «экономика адаптируется к текущим вызовам. «По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 миллиардов рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще плюсом около 140 миллиардов рублей», — сообщил Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Федеральный бюджет 2024 год и плановый период 2025—2026 годов сохранит свою социальную направленность. И это не затормозит развитие экономики, заявил URA.RU зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов по итогам совещания о проекте бюджета, которое провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 сентября. «Бюджет останется социально направленным, так как это продолжение той линии, которую Россия держит на протяжении многих лет. С учетом роста ВВП, роста доходов Россия с уверенностью смотрит на предстоящие три года. То, что государство сохраняет и наращивает социальную поддержку граждан, не закроет путь для развития экономики. Более того, правительство во главе с Мишустиным многое делает для поддержки малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства и других отраслей. В целом, бюджетно-финансовая политика направлена на масштабные изменения, которые влекут рост экономики. И это — тоже гарантия, что социальные обязательства государства перед гражданами будут исполнены», — пояснил Кирьянов. Правительство РФ завершает работу над проектом нового трехлетнего бюджета. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, бюджет «направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны». «Прежде всего — исполнение в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорил президент. И поддержку положительных изменений в экономике», — сказал глава правительства. Текущие показатели казны демонстрируют устойчивость российской экономики. По словам Мишустина, это говорит о том, что «экономика адаптируется к текущим вызовам. «По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 миллиардов рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще плюсом около 140 миллиардов рублей», — сообщил Мишустин.