В Екатеринбурге, как и анонсировало URA.RU, открыли проезд по правой стороне транспортной развязки у концерна «Калина» — от Базового переулка в сторону ЖБИ и дублера Сибирского тракта. Видео с агентством поделился читатель.
6 сентября дорожники начали испытание участка. Левую сторону путепровода планируют открыть в октябре, рассказал корерспонденту информированный источник.
Запустить эстакаду планировали еще в августе, перед 300-летием Екатеринбурга, но сроки сдвинулись. По причине того, что старый проект не учитывал появившиеся за последние годы коммунальные и газовые сети. Подрядчиком является московская компания «Альмакор». Строительство развязки, стартовавшая в 2021-м, призвана устранить автомобильные заторы на этом участке.
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