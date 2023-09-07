07 сентября 2023

В Екатеринбурге открыли движение по развязке у «Калины». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Развязку строят с 2021 года Фото:

В Екатеринбурге, как и анонсировало URA.RU, открыли проезд по правой стороне транспортной развязки у концерна «Калина» — от Базового переулка в сторону ЖБИ и дублера Сибирского тракта. Видео с агентством поделился читатель.

6 сентября дорожники начали испытание участка. Левую сторону путепровода планируют открыть в октябре, рассказал корерспонденту информированный источник.

Запустить эстакаду планировали еще в августе, перед 300-летием Екатеринбурга, но сроки сдвинулись. По причине того, что старый проект не учитывал появившиеся за последние годы коммунальные и газовые сети. Подрядчиком является московская компания «Альмакор». Строительство развязки, стартовавшая в 2021-м, призвана устранить автомобильные заторы на этом участке.

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В Екатеринбурге, как и анонсировало URA.RU, открыли проезд по правой стороне транспортной развязки у концерна «Калина» — от Базового переулка в сторону ЖБИ и дублера Сибирского тракта. Видео с агентством поделился читатель. 6 сентября дорожники начали испытание участка. Левую сторону путепровода планируют открыть в октябре, рассказал корерспонденту информированный источник. Запустить эстакаду планировали еще в августе, перед 300-летием Екатеринбурга, но сроки сдвинулись. По причине того, что старый проект не учитывал появившиеся за последние годы коммунальные и газовые сети. Подрядчиком является московская компания «Альмакор». Строительство развязки, стартовавшая в 2021-м, призвана устранить автомобильные заторы на этом участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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