В ХМАО женщина перевела гадалке-мошеннице более ста тысяч рублей, испугавшись черной магии

В ХМАО женщина перевела мошеннице 163 тысячи рублей за обряд очищения

Гадалка представилась экспертом-эзотериком и запугала потерпевшую черной магией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Октябрьского отдала гадалке-мошеннице по имени 163 тысячи рублей за обряд очищения. На сайте окружной полиции появилась информация, что аферистка запугала женщину черной магией и негативными последствиями отказа от обряда.

«Мошенница запросила у заявительницы фотографии всех членов семьи. Затем рекомендовала провести обряд очищения, который стоит денег. Кроме того, аферистка запугала женщину последствиями непроведенного обряда и присутствием черной магии. Югорчанка согласилась выполнить все требования. И как под гипнозом стала переводить денежные средства разными суммами, которые называла злоумышленница. За пять часов потерпевшая осуществила восемь операций по переводу средств на общую сумму 163 тысячи рублей», — указано в публикации.

По данным пресс-службы ведомства, потерпевшая нашла «гадалку» в соцсетях. Та представилась экспертом-эзотериком по имени Евангелия. Оставшись без денег, потерпевшая обратилась в полицию. «Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. В настоящее время полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личности мошенников», — уточнили в пресс-службе УМВД.

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