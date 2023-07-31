В бизнес-тусовке ХМАО возник ажиотажный спрос на астрологов и гадалок

У предпринимателей ХМАО стали популярны визиты к астрологам и гадалкам

01 августа 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Среди бизнесменов вырос спрос на услуги астрологов и гадалок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе у бизнесменов вырос спрос на услуги астрологов и гадалок. Предприниматели идут к ним ради прогнозов перед важными сделками. Ситуацию URA.RU обсудило с бизнес-тренером АСС ICF (Международной федерации коучинга) из Нижневартовска Анной Чернухиной. «Они строят себе нумерологические прогнозы, расклады. Особенно, когда предстоят какие-то крупные сделки и важные решения, идут и спрашивают. И им говорят, например, что сейчас не время или будет вот такой-то период. Как они [предприниматели] говорят, это работает и помогает развиваться», — рассказывает журналисту агентства Чернухина. По словам тренера, у предпринимателей пользуются спросом астрологи и гадалки, которые специализируются непосредственно на теме бизнеса. «Обычные люди не ходят к ним, как правило. И вообще, если смотреть на эту сторону, то есть, скажем так, гадалки, которые работают исключительно с бизнесом. А есть — для обычных людей, к которым по бытовым вопросам ходят», — добавляет коуч. Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены ХМАО идут на сделку с заводами Китая ради продаж на маркетплейсах. Среди югорских предпринимателей стало популярно открывать собственные производства на иностранных заводах, продавая продукцию через маркетплейсы.

В Ханты-Мансийском автономном округе у бизнесменов вырос спрос на услуги астрологов и гадалок. Предприниматели идут к ним ради прогнозов перед важными сделками. Ситуацию URA.RU обсудило с бизнес-тренером АСС ICF (Международной федерации коучинга) из Нижневартовска Анной Чернухиной. «Они строят себе нумерологические прогнозы, расклады. Особенно, когда предстоят какие-то крупные сделки и важные решения, идут и спрашивают. И им говорят, например, что сейчас не время или будет вот такой-то период. Как они [предприниматели] говорят, это работает и помогает развиваться», — рассказывает журналисту агентства Чернухина. По словам тренера, у предпринимателей пользуются спросом астрологи и гадалки, которые специализируются непосредственно на теме бизнеса. «Обычные люди не ходят к ним, как правило. И вообще, если смотреть на эту сторону, то есть, скажем так, гадалки, которые работают исключительно с бизнесом. А есть — для обычных людей, к которым по бытовым вопросам ходят», — добавляет коуч. Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены ХМАО идут на сделку с заводами Китая ради продаж на маркетплейсах. Среди югорских предпринимателей стало популярно открывать собственные производства на иностранных заводах, продавая продукцию через маркетплейсы.