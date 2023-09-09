Путин выбрал мэра Москвы. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин отдал свой голос онлайн Фото:
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Выборы-2023

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Российский лидер принял участие в электронном голосовании.

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Выборы в России в 2023 году: когда и в каких регионах пройдут

«Отстаивайте ваши интересы. Прошу жителей региjнов, где проходят выборы, принять в них участие. <…> Избирательные процедуры выстроены в России очень удобно», — сказал Владимир Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24».

Выборы мэра в РФ начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сделали свой выбор. За первые полчаса 13 тысяч москвичей отдали свои голоса онлайн.

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Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Российский лидер принял участие в электронном голосовании. «Отстаивайте ваши интересы. Прошу жителей региjнов, где проходят выборы, принять в них участие. <…> Избирательные процедуры выстроены в России очень удобно», — сказал Владимир Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24». Выборы мэра в РФ начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сделали свой выбор. За первые полчаса 13 тысяч москвичей отдали свои голоса онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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