Путин выбрал мэра Москвы. Видео

09 сентября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отдал свой голос онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Российский лидер принял участие в электронном голосовании. Новость по теме Выборы в России в 2023 году: когда и в каких регионах пройдут «Отстаивайте ваши интересы. Прошу жителей региjнов, где проходят выборы, принять в них участие. <…> Избирательные процедуры выстроены в России очень удобно», — сказал Владимир Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24». Выборы мэра в РФ начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сделали свой выбор. За первые полчаса 13 тысяч москвичей отдали свои голоса онлайн.

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Российский лидер принял участие в электронном голосовании. «Отстаивайте ваши интересы. Прошу жителей региjнов, где проходят выборы, принять в них участие. <…> Избирательные процедуры выстроены в России очень удобно», — сказал Владимир Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24». Выборы мэра в РФ начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сделали свой выбор. За первые полчаса 13 тысяч москвичей отдали свои голоса онлайн.