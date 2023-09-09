Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы. Российский лидер принял участие в электронном голосовании.
«Отстаивайте ваши интересы. Прошу жителей региjнов, где проходят выборы, принять в них участие. <…> Избирательные процедуры выстроены в России очень удобно», — сказал Владимир Путин. Трансляция его обращения велась на телеканале «Россия 24».
Выборы мэра в РФ начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин уже сделали свой выбор. За первые полчаса 13 тысяч москвичей отдали свои голоса онлайн.
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