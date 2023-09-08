Аварийный дом включен в список программы на переселение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Коркинского муниципального округа Челябинской области сообщили о расселении аварийного дома, жители которого жаловались на подтопление. Как сообщила URA.RU заместитель главы округа Мария Сейидова, заявка на включение дома в программу переселения подана в министерство строительства и инфраструктуры региона.

«С жителями встреча проводилась. Там подтопления периодически происходят в связи с тем, что дом расположен в низине. Проживать в таких условиях, мягко говоря, затруднительно. Дом в 2021 дом был призван аварийным. Администрацией подана заявка в министерство строительства и инфраструктуры региона на включение данного дома в программу переселения на 2024—2027 годы. То есть сейчас все, что зависит от администрации в плане расселения этого дома, было сделано. Следующая задача — дождаться денег из областного бюджета и непосредственно провести все мероприятия, необходимые для расселения этого дома», — сообщили URA.RU Сейидова.

Она отметила, что ситуация с подтоплением дома произошла из-за проливных дождей и нехватки техники. Но в таком масштабе дом затапливает впервые. А учитывая, что в округе есть еще ряд подобных территорий, то техника просто не успевала доехать до нужного адреса и помочь жителям.

«На этой неделе бочка была дважды: во вторник и пятницу. В доме сохранялся небольшой уровень воды. Дело в том, что в подвале есть отдельная яма, куда стекают грунтовые воды. Дом расположен рядом с руслом реки, фундамент уже осел. Сейчас у нас с жителями достигнуто полное понимание, вода откачана, ждем расселения, в случае возникновения каких-то проблем все контакты у людей есть», — подытожила замглавы округа.

В настоящее время в Коркино работают сотрудники аппарата областной прокуратуры. Они уже осмотрели аварийный дом, провели совещание с властями по дальнейшим действиям. Также была осмотрена система водоотведение муниципалитета. Было принято решение о ее прочистке.

Жители соорудили себе мост для того, чтобы попасть домой Фото6 пресс-служба администрации Коркинского муниципального округа

Из-за загруженности ассенизаторская машина не успевала выкачивать воду из подтопленного дома Фото: пресс-служба администрации Коркинского муниципального округа

В настоящий момент всю воду откачали Фото: пресс-служба администрации Коркинского муниципального округа