В мэрии Коркино анонсировали переселение из аварийного дома. Фото

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Аварийный дом включен в список программы на переселение Фото:

В администрации Коркинского муниципального округа Челябинской области сообщили о расселении аварийного дома, жители которого жаловались на подтопление. Как сообщила URA.RU заместитель главы округа Мария Сейидова, заявка на включение дома в программу переселения подана в министерство строительства и инфраструктуры региона.

«С жителями встреча проводилась. Там подтопления периодически происходят в связи с тем, что дом расположен в низине. Проживать в таких условиях, мягко говоря, затруднительно. Дом в 2021 дом был призван аварийным. Администрацией подана заявка в министерство строительства и инфраструктуры региона на включение данного дома в программу переселения на 2024—2027 годы. То есть сейчас все, что зависит от администрации в плане расселения этого дома, было сделано. Следующая задача — дождаться денег из областного бюджета и непосредственно провести все мероприятия, необходимые для расселения этого дома», — сообщили URA.RU Сейидова.

Она отметила, что ситуация с подтоплением дома произошла из-за проливных дождей и нехватки техники. Но в таком масштабе дом затапливает впервые. А учитывая, что в округе есть еще ряд подобных территорий, то техника просто не успевала доехать до нужного адреса и помочь жителям.

«На этой неделе бочка была дважды: во вторник и пятницу. В доме сохранялся небольшой уровень воды. Дело в том, что в подвале есть отдельная яма, куда стекают грунтовые воды. Дом расположен рядом с руслом реки, фундамент уже осел. Сейчас у нас с жителями достигнуто полное понимание, вода откачана, ждем расселения, в случае возникновения каких-то проблем все контакты у людей есть», — подытожила замглавы округа.

В настоящее время в Коркино работают сотрудники аппарата областной прокуратуры. Они уже осмотрели аварийный дом, провели совещание с властями по дальнейшим действиям. Также была осмотрена система водоотведение муниципалитета. Было принято решение о ее прочистке.

Жители соорудили себе мост для того, чтобы попасть домой
Жители соорудили себе мост для того, чтобы попасть домой
Из-за загруженности ассенизаторская машина не успевала выкачивать воду из подтопленного дома
Из-за загруженности ассенизаторская машина не успевала выкачивать воду из подтопленного дома
Фото:
В настоящий момент всю воду откачали
В настоящий момент всю воду откачали
Фото:
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В администрации Коркинского муниципального округа Челябинской области сообщили о расселении аварийного дома, жители которого жаловались на подтопление. Как сообщила URA.RU заместитель главы округа Мария Сейидова, заявка на включение дома в программу переселения подана в министерство строительства и инфраструктуры региона. «С жителями встреча проводилась. Там подтопления периодически происходят в связи с тем, что дом расположен в низине. Проживать в таких условиях, мягко говоря, затруднительно. Дом в 2021 дом был призван аварийным. Администрацией подана заявка в министерство строительства и инфраструктуры региона на включение данного дома в программу переселения на 2024—2027 годы. То есть сейчас все, что зависит от администрации в плане расселения этого дома, было сделано. Следующая задача — дождаться денег из областного бюджета и непосредственно провести все мероприятия, необходимые для расселения этого дома», — сообщили URA.RU Сейидова. Она отметила, что ситуация с подтоплением дома произошла из-за проливных дождей и нехватки техники. Но в таком масштабе дом затапливает впервые. А учитывая, что в округе есть еще ряд подобных территорий, то техника просто не успевала доехать до нужного адреса и помочь жителям. «На этой неделе бочка была дважды: во вторник и пятницу. В доме сохранялся небольшой уровень воды. Дело в том, что в подвале есть отдельная яма, куда стекают грунтовые воды. Дом расположен рядом с руслом реки, фундамент уже осел. Сейчас у нас с жителями достигнуто полное понимание, вода откачана, ждем расселения, в случае возникновения каких-то проблем все контакты у людей есть», — подытожила замглавы округа. В настоящее время в Коркино работают сотрудники аппарата областной прокуратуры. Они уже осмотрели аварийный дом, провели совещание с властями по дальнейшим действиям. Также была осмотрена система водоотведение муниципалитета. Было принято решение о ее прочистке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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