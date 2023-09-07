В ЯНАО открыли памятник героям спецоперации

В Салехарде (ЯНАО) открыли памятник героям специальной военной операции и другим защитникам России. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«8 сентября в Салехарде прошла церемония открытия памятника героям специальной военной операции „Прошедшим и не вернувшимся“. Монумент — дань уважения воинам, павшим на полях сражений, всем защитникам Родины», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Памятник расположен в Парке Победы окружной столицы. В церемонии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко, зампрокурора Александр Демин, руководители правоохранительных органов и представители власти.
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