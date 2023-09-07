07 сентября 2023
06 сентября 2023

В ЯНАО открыли памятник героям спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, приветствие, честь, военная форма, призыв в армию
Памятник героям СВО установили в Парке Победы в Салехарде Фото:

В Салехарде (ЯНАО) открыли памятник героям специальной военной операции и другим защитникам России. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«8 сентября в Салехарде прошла церемония открытия памятника героям специальной военной операции „Прошедшим и не вернувшимся“. Монумент — дань уважения воинам, павшим на полях сражений, всем защитникам Родины», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Памятник расположен в Парке Победы окружной столицы. В церемонии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко, зампрокурора Александр Демин, руководители правоохранительных органов и представители власти.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) открыли памятник героям специальной военной операции и другим защитникам России. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «8 сентября в Салехарде прошла церемония открытия памятника героям специальной военной операции „Прошедшим и не вернувшимся“. Монумент — дань уважения воинам, павшим на полях сражений, всем защитникам Родины», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Памятник расположен в Парке Победы окружной столицы. В церемонии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко, зампрокурора Александр Демин, руководители правоохранительных органов и представители власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...