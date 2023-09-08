На челябинской трассе при обгоне погиб водитель. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Водитель врезался во встречный автомобиль Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, выполняя обгон, погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, водитель встречного автомобиля получил травмы.

«На 1742 километре автодороги М5 Урал „Москва Челябинск“, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Кia Rio, двигался со стороны города Челябинск в сторону города Уфа Республики Башкортостан. При выполнении обгона он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Haval», — сообщили URA.RU в пресс-слуджбе ГИБДД региона.

В ведомстве отметили, что водитель Кia Rio скончался от полученных травм на месте аварии. Его пассажир и водитель встречного автомобиля остались живы. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Фото:
Фото:

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, выполняя обгон, погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, водитель встречного автомобиля получил травмы. «На 1742 километре автодороги М5 Урал „Москва Челябинск“, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Кia Rio, двигался со стороны города Челябинск в сторону города Уфа Республики Башкортостан. При выполнении обгона он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Haval», — сообщили URA.RU в пресс-слуджбе ГИБДД региона. В ведомстве отметили, что водитель Кia Rio скончался от полученных травм на месте аварии. Его пассажир и водитель встречного автомобиля остались живы. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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