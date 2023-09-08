На челябинской трассе при обгоне погиб водитель. Фото, видео

08 сентября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Водитель врезался во встречный автомобиль Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, выполняя обгон, погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, водитель встречного автомобиля получил травмы. «На 1742 километре автодороги М5 Урал „Москва Челябинск“, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Кia Rio, двигался со стороны города Челябинск в сторону города Уфа Республики Башкортостан. При выполнении обгона он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Haval», — сообщили URA.RU в пресс-слуджбе ГИБДД региона. В ведомстве отметили, что водитель Кia Rio скончался от полученных травм на месте аварии. Его пассажир и водитель встречного автомобиля остались живы. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, выполняя обгон, погиб водитель. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции, водитель встречного автомобиля получил травмы. «На 1742 километре автодороги М5 Урал „Москва Челябинск“, по предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Кia Rio, двигался со стороны города Челябинск в сторону города Уфа Республики Башкортостан. При выполнении обгона он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Haval», — сообщили URA.RU в пресс-слуджбе ГИБДД региона. В ведомстве отметили, что водитель Кia Rio скончался от полученных травм на месте аварии. Его пассажир и водитель встречного автомобиля остались живы. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.