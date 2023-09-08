В донецком городе Ясиноватая благодаря челябинцам открылся первый МФЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, госуслуги, мфц, многофункциональный центр
Глава администрации поблагодарил челябинцев за помощь в оснащении многофункционального центра Фото:

В городе Ясиноватая (ДНР) открылось первое отделение МФЦ. Это стало возможным благодаря помощи Челябинской области. Об этом в своем telegram-канале 8 сентября сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

«Хорошая новость! Сегодня в Ясиноватой открылось отделение МФЦ. Это первый МФЦ в городе. Центр был открыт благодаря помощи Челябинской области. Теперь жители прифронтового города получат долгожданный доступ к современному и оперативному сервису оформления документов. Центр оснащен современной мебелью и техникой, системой навигации, надлежащими условиями для маломобильных граждан», — написал Довженко.

В завершающей части поста мэр Ясиноватой поблагодарил гуьбернатора Челябинск области Алексея Текслера и жителей Челябинска. Глава города подчеркнул, что несмотря ни на что, город продолжает жить.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Ясиноватая (ДНР) открылось первое отделение МФЦ. Это стало возможным благодаря помощи Челябинской области. Об этом в своем telegram-канале 8 сентября сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Хорошая новость! Сегодня в Ясиноватой открылось отделение МФЦ. Это первый МФЦ в городе. Центр был открыт благодаря помощи Челябинской области. Теперь жители прифронтового города получат долгожданный доступ к современному и оперативному сервису оформления документов. Центр оснащен современной мебелью и техникой, системой навигации, надлежащими условиями для маломобильных граждан», — написал Довженко. В завершающей части поста мэр Ясиноватой поблагодарил гуьбернатора Челябинск области Алексея Текслера и жителей Челябинска. Глава города подчеркнул, что несмотря ни на что, город продолжает жить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...