В донецком городе Ясиноватая благодаря челябинцам открылся первый МФЦ

В городе Ясиноватая (ДНР) открылось первое отделение МФЦ. Это стало возможным благодаря помощи Челябинской области. Об этом в своем telegram-канале 8 сентября сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
«Хорошая новость! Сегодня в Ясиноватой открылось отделение МФЦ. Это первый МФЦ в городе. Центр был открыт благодаря помощи Челябинской области. Теперь жители прифронтового города получат долгожданный доступ к современному и оперативному сервису оформления документов. Центр оснащен современной мебелью и техникой, системой навигации, надлежащими условиями для маломобильных граждан», — написал Довженко.
В завершающей части поста мэр Ясиноватой поблагодарил гуьбернатора Челябинск области Алексея Текслера и жителей Челябинска. Глава города подчеркнул, что несмотря ни на что, город продолжает жить.
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