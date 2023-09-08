В донецком городе Ясиноватая благодаря челябинцам открылся первый МФЦ

08 сентября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Глава администрации поблагодарил челябинцев за помощь в оснащении многофункционального центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Ясиноватая (ДНР) открылось первое отделение МФЦ. Это стало возможным благодаря помощи Челябинской области. Об этом в своем telegram-канале 8 сентября сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Хорошая новость! Сегодня в Ясиноватой открылось отделение МФЦ. Это первый МФЦ в городе. Центр был открыт благодаря помощи Челябинской области. Теперь жители прифронтового города получат долгожданный доступ к современному и оперативному сервису оформления документов. Центр оснащен современной мебелью и техникой, системой навигации, надлежащими условиями для маломобильных граждан», — написал Довженко. В завершающей части поста мэр Ясиноватой поблагодарил гуьбернатора Челябинск области Алексея Текслера и жителей Челябинска. Глава города подчеркнул, что несмотря ни на что, город продолжает жить.

В городе Ясиноватая (ДНР) открылось первое отделение МФЦ. Это стало возможным благодаря помощи Челябинской области. Об этом в своем telegram-канале 8 сентября сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко. «Хорошая новость! Сегодня в Ясиноватой открылось отделение МФЦ. Это первый МФЦ в городе. Центр был открыт благодаря помощи Челябинской области. Теперь жители прифронтового города получат долгожданный доступ к современному и оперативному сервису оформления документов. Центр оснащен современной мебелью и техникой, системой навигации, надлежащими условиями для маломобильных граждан», — написал Довженко. В завершающей части поста мэр Ясиноватой поблагодарил гуьбернатора Челябинск области Алексея Текслера и жителей Челябинска. Глава города подчеркнул, что несмотря ни на что, город продолжает жить.