07 сентября 2023

Заведующая тюменского детсада осуждена за взятки

Заведующая детсада в Тюменской области получила 450 000 рублей взятками
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина вступила в сговор с поставщиком, которому обеспечивала победу в тендерах Фото:

Заведующая детского сада «Золотой петушок» в селе Каскара (Тюменский район) Лариса Симайченкова приговорена к пяти годам лишения свободы условно за получение взяток в сумме более 450 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Лариса Симайченкова признана виновной в получении взяток. В марте 2018 года заведующая детского сада вступила в сговор с руководителем юрлица. После этого она регулярно получала деньги за то, что именно эта компания выигрывала контракты на поставку товаров в детсад», — рассказали в пресс-службе.

Преступная схема работала по август 2022 года. За это время женщина получила более 450 000 рублей взяток. В суде заведующая согласилась с обвинением и ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

По данным с сайта правительства Тюменской области Лариса Симайченкова является заведующей детсада «Золотой петушок». Он расположен в селе Каскара Тюменского района.

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Заведующая детского сада «Золотой петушок» в селе Каскара (Тюменский район) Лариса Симайченкова приговорена к пяти годам лишения свободы условно за получение взяток в сумме более 450 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Лариса Симайченкова признана виновной в получении взяток. В марте 2018 года заведующая детского сада вступила в сговор с руководителем юрлица. После этого она регулярно получала деньги за то, что именно эта компания выигрывала контракты на поставку товаров в детсад», — рассказали в пресс-службе. Преступная схема работала по август 2022 года. За это время женщина получила более 450 000 рублей взяток. В суде заведующая согласилась с обвинением и ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно. По данным с сайта правительства Тюменской области Лариса Симайченкова является заведующей детсада «Золотой петушок». Он расположен в селе Каскара Тюменского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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