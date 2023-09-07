Заведующая тюменского детсада осуждена за взятки

Заведующая детсада в Тюменской области получила 450 000 рублей взятками

08 сентября 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Женщина вступила в сговор с поставщиком, которому обеспечивала победу в тендерах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заведующая детского сада «Золотой петушок» в селе Каскара (Тюменский район) Лариса Симайченкова приговорена к пяти годам лишения свободы условно за получение взяток в сумме более 450 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Лариса Симайченкова признана виновной в получении взяток. В марте 2018 года заведующая детского сада вступила в сговор с руководителем юрлица. После этого она регулярно получала деньги за то, что именно эта компания выигрывала контракты на поставку товаров в детсад», — рассказали в пресс-службе. Преступная схема работала по август 2022 года. За это время женщина получила более 450 000 рублей взяток. В суде заведующая согласилась с обвинением и ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно. По данным с сайта правительства Тюменской области Лариса Симайченкова является заведующей детсада «Золотой петушок». Он расположен в селе Каскара Тюменского района.

Заведующая детского сада «Золотой петушок» в селе Каскара (Тюменский район) Лариса Симайченкова приговорена к пяти годам лишения свободы условно за получение взяток в сумме более 450 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Лариса Симайченкова признана виновной в получении взяток. В марте 2018 года заведующая детского сада вступила в сговор с руководителем юрлица. После этого она регулярно получала деньги за то, что именно эта компания выигрывала контракты на поставку товаров в детсад», — рассказали в пресс-службе. Преступная схема работала по август 2022 года. За это время женщина получила более 450 000 рублей взяток. В суде заведующая согласилась с обвинением и ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно. По данным с сайта правительства Тюменской области Лариса Симайченкова является заведующей детсада «Золотой петушок». Он расположен в селе Каскара Тюменского района.