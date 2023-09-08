Одобрен проект новой развязки в Академическом в Екатеринбурге

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Госэкспертиза дала положительное заключение на проект нового выезда из Академического Фото:

В Екатеринбурге одобрили проект продления улицы Амундсена до ЕКАДа и строительства там развязки. Решение вынесла Государственная историко-культурная экспертиза.

По данным организации, проект предусматривает строительство улицы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой дороги. По нему с 20 по 31 августа проводилась экспертиза. Специалисты выясняли, есть ли на территории будущей стройки объекты культурно-исторической ценности. По итогу было выдано положительное заключение.

Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Реализацию проекту обсудили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и гендиректор застройщика«РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах.

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В Екатеринбурге одобрили проект продления улицы Амундсена до ЕКАДа и строительства там развязки. Решение вынесла Государственная историко-культурная экспертиза. По данным организации, проект предусматривает строительство улицы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой дороги. По нему с 20 по 31 августа проводилась экспертиза. Специалисты выясняли, есть ли на территории будущей стройки объекты культурно-исторической ценности. По итогу было выдано положительное заключение. Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Реализацию проекту обсудили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и гендиректор застройщика«РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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