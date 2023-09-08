Одобрен проект новой развязки в Академическом в Екатеринбурге

Госэкспертиза дала положительное заключение на проект нового выезда из Академического Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге одобрили проект продления улицы Амундсена до ЕКАДа и строительства там развязки. Решение вынесла Государственная историко-культурная экспертиза.

По данным организации, проект предусматривает строительство улицы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой дороги. По нему с 20 по 31 августа проводилась экспертиза. Специалисты выясняли, есть ли на территории будущей стройки объекты культурно-исторической ценности. По итогу было выдано положительное заключение.

Проект по продлению улицы Амундсена представили на мероприятии по запуску трамвайной линии в Академический район. Реализацию проекту обсудили губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и гендиректор застройщика«РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Построить улицу и развязку планируют в 2024—2026 годах.