112: в центре Москвы в день выборов открыли стрельбу 08 сентября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 + Мужчина пытался попасть в человека из травматического пистолета, сообщает 112 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Москвы в день выборов мэра прозвучала стрельба. Telegram-канал 112 сообщает, что мужчина выстрелил из травматического пистолета в другого человека после словесной перепалки. «Стрельба в центре Москвы. <…> Один из мужчин после словесной перепалки достал травматический пистолет и направил в оппонента», — сообщает канал. Уточняется, что пуля не задела мужчину. Она попала в витрину магазина. Сейчас силовики устанавливают личность подозреваемого. Выборы в Москве и в других регионах РФ проходят с 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. В центре Москвы в день выборов мэра прозвучала стрельба. Telegram-канал 112 сообщает, что мужчина выстрелил из травматического пистолета в другого человека после словесной перепалки. «Стрельба в центре Москвы. <…> Один из мужчин после словесной перепалки достал травматический пистолет и направил в оппонента», — сообщает канал. Уточняется, что пуля не задела мужчину. Она попала в витрину магазина. Сейчас силовики устанавливают личность подозреваемого. Выборы в Москве и в других регионах РФ проходят с 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям