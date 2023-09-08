112: в центре Москвы в день выборов открыли стрельбу

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Мужчина пытался попасть в человека из травматического пистолета, сообщает 112 Фото:

В центре Москвы в день выборов мэра прозвучала стрельба. Telegram-канал 112 сообщает, что мужчина выстрелил из травматического пистолета в другого человека после словесной перепалки.

«Стрельба в центре Москвы. <…> Один из мужчин после словесной перепалки достал травматический пистолет и направил в оппонента», — сообщает канал. Уточняется, что пуля не задела мужчину. Она попала в витрину магазина. Сейчас силовики устанавливают личность подозреваемого.

Выборы в Москве и в других регионах РФ проходят с 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

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В центре Москвы в день выборов мэра прозвучала стрельба. Telegram-канал 112 сообщает, что мужчина выстрелил из травматического пистолета в другого человека после словесной перепалки. «Стрельба в центре Москвы. <…> Один из мужчин после словесной перепалки достал травматический пистолет и направил в оппонента», — сообщает канал. Уточняется, что пуля не задела мужчину. Она попала в витрину магазина. Сейчас силовики устанавливают личность подозреваемого. Выборы в Москве и в других регионах РФ проходят с 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Онлайн-голосование доступно с 8:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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