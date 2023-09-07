Избирком Сургута наполовину обновил свой состав перед выборами

На 68 участках из 130 работают новички Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Более половины членов участковых территориальных избирательных комиссий в Сургуте будут проводить выборы впервые. Об этом URA.RU сообщила председатель городской ТИК Светлана Гаранина на брифинге посвященном подготовке города к выборам.

«У нас завершился пятилетний период для многих членов ТИК, и в этом году на 68 участках из 130 — новички. Они все прошли обучение и готовы к работе. Сегодня они уже начали получать бюллетени для голосования за губернатора Тюменской области. Все участки подготовлены к выборам. За безопасностью будут следить сотрудники полиции», — сообщила Гаранина.

Сколько всего новичков, председатель сургутской ТИК не уточнила. Но отметила, что все члены участковых ТИК уже приступили к работе и справляются с поставленными задачами. «Сегодня они принимают избирательные бюллетени и начинают их оформлять. Вообще мы получили более 300-т тысяч бюллетеней, и практически 90% мы передаем на избирательные участки. А завтра они (члены ТИК. Прим. URA.RU) будут готовить избирательные участки уже к единому дню голосования губернатора Тюменской области и довыборы в думу Сургута», — добавила Гаранина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для жителей новых регионов РФ открылись избирательные участки в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Там могут проголосовать приехавшие в округ из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.