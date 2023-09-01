В ХМАО для жителей новых регионов РФ открылись избирательные участки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
Жители новых регионов России смогут проголосовать вдали от дома Фото:

В ХМАО открыли два участка для досрочного голосования избирателей, прибывших в ХМАО из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Они будут работать в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного избиркома.

«С 1 по 4 сентября 2023 года в Югре состоится досрочное голосование на экстерриториальных избирательных участках по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении избиркома. Участок в Ханты-Мансийске открыли на улице Пионерской,122, а в Нижневартовске — по адресу: улица Ленина, 9а.

Три дня участки будут открыты с 8 до 20 часов. А 4 сентября режим работы сократят до 15 часов.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправлены в территориальные избирательные комиссии юга региона, ХМАО и ЯНАО. Для Югры было изготовлено 1,15 миллиона бюллетеней.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО открыли два участка для досрочного голосования избирателей, прибывших в ХМАО из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Они будут работать в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного избиркома. «С 1 по 4 сентября 2023 года в Югре состоится досрочное голосование на экстерриториальных избирательных участках по выборам депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении избиркома. Участок в Ханты-Мансийске открыли на улице Пионерской,122, а в Нижневартовске — по адресу: улица Ленина, 9а. Три дня участки будут открыты с 8 до 20 часов. А 4 сентября режим работы сократят до 15 часов. Ранее URA.RU рассказывало о том, что избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправлены в территориальные избирательные комиссии юга региона, ХМАО и ЯНАО. Для Югры было изготовлено 1,15 миллиона бюллетеней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...