В Перми открылся магазин, где можно вернуть продукт, если он не понравился. Фото

В Перми начал работу первый магазин «Жизньмарт»

08 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Все товары в магазине брендированные Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми 8 сентября состоялось открытие первого магазина торговой сети из Екатеринбурга «Жизньмарт» на улице Луначарского, 34. Концепция магазина предполагает, что если вкус блюда или продукта не понравился покупателю, его можно обменять на другой товар или вернуть деньги. «„Жизньмарт“ — открытая сеть, где мы ведем прямой диалог с клиентами. И каждый может оставить отзыв о товаре. Если мы собирем много негативных отзывов, уберем этот товар из продажи. Если вам не понравился наш продукт с первой ложки, вы можете принести его обратно даже без чека. Мы вернем деньги или предложим что-то взамен», — рассказал корреспонденту агентства владелец магазина «Жизньмарт» в Перми Глеб Евграшин. В день открытия магазина пермякам устроили настоящий праздник с угощением, конкурсами и подарками. Детям делали аквагрим, взрослым бесплатно наливали кофе. На торжественной части владелец магазина вместе с командой перерезали ленточку. Планы об открытии других магазинов в Перми предприниматель пока не разглашает. Все будет зависеть от того, как горожане отреагируют на появление первого «Жизньмарта». «Регион новый и неизученный. Сегодня мы видим, что пришло много людей и им нравится формат. Все рады, что „Жизньмарт“ наконец-то появился в Перми. Если дальше все пойдет хорошо, я быстро решусь открыть второй магазин», — отметил Евграшин. На официальной части праздника владелец магазина с командой перерезал ленточку Фото: Виктория Самылова За бесплатной сладкой ватой выстраиваются очереди Фото: Виктория Самылова Открытие вызвало ажиотаж среди покупателей Фото: Виктория Самылова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми 8 сентября состоялось открытие первого магазина торговой сети из Екатеринбурга «Жизньмарт» на улице Луначарского, 34. Концепция магазина предполагает, что если вкус блюда или продукта не понравился покупателю, его можно обменять на другой товар или вернуть деньги. «„Жизньмарт“ — открытая сеть, где мы ведем прямой диалог с клиентами. И каждый может оставить отзыв о товаре. Если мы собирем много негативных отзывов, уберем этот товар из продажи. Если вам не понравился наш продукт с первой ложки, вы можете принести его обратно даже без чека. Мы вернем деньги или предложим что-то взамен», — рассказал корреспонденту агентства владелец магазина «Жизньмарт» в Перми Глеб Евграшин. В день открытия магазина пермякам устроили настоящий праздник с угощением, конкурсами и подарками. Детям делали аквагрим, взрослым бесплатно наливали кофе. На торжественной части владелец магазина вместе с командой перерезали ленточку. Планы об открытии других магазинов в Перми предприниматель пока не разглашает. Все будет зависеть от того, как горожане отреагируют на появление первого «Жизньмарта». «Регион новый и неизученный. Сегодня мы видим, что пришло много людей и им нравится формат. Все рады, что „Жизньмарт“ наконец-то появился в Перми. Если дальше все пойдет хорошо, я быстро решусь открыть второй магазин», — отметил Евграшин.