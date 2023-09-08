В РФ ответили на обвинение в госперевороте в Армении при помощи ЧВК «Вагнер» Сенатор Карасин назвал фейком подготовку РФ к госперевороту в Армении 08 сентября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 + Россия не собирается устраивать госпереворот в Армении, сообщил Григорий Карасин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Заявления близких к Еревану telegram-каналов о том, что РФ хочет совершить госпереворот в Армении с помощью ЧВК «Вагнер», являются «бредом сивой кобылы». Об этом заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. «Такие заявления (о якобы планах России совершить госпереворот в Армении — прим. URA.RU) распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России. <…> Бред сивой кобылы», — рассказал Карасин в интервью NEWS.RU . По его мнению, подобные заявления делают «не очень умные» политики. Ранее прозападные telegram-каналы, близкие к правительственным ресурсам Армении, писали, что Россия якобы хочет задействовать силы ЧВК «Вагнер» для госпереворота в Армении. Однако тому не было приведено доказательств. МИД РФ сообщал, что Россия считает недопустимыми попытки Армении разжечь вражду между народами стран. Заявления близких к Еревану telegram-каналов о том, что РФ хочет совершить госпереворот в Армении с помощью ЧВК «Вагнер», являются «бредом сивой кобылы». Об этом заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. «Такие заявления (о якобы планах России совершить госпереворот в Армении — прим. URA.RU) распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России. <…> Бред сивой кобылы», — рассказал Карасин в интервью NEWS.RU. По его мнению, подобные заявления делают «не очень умные» политики. Ранее прозападные telegram-каналы, близкие к правительственным ресурсам Армении, писали, что Россия якобы хочет задействовать силы ЧВК «Вагнер» для госпереворота в Армении. Однако тому не было приведено доказательств. МИД РФ сообщал, что Россия считает недопустимыми попытки Армении разжечь вражду между народами стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям