В МИД упрекнули Армению за попытку отвернуться от России

Россия считает недопустимыми попытки Армении разжечь вражду между народами стран. С такой позицией выступило МИД РФ.
«Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — подчеркнули в международном ведомстве РФ. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале МИД РФ. Представители министерства добавили, что Россия является главным инвестором в экономику Армении. И последней выгодно поддерживать здоровые отношения с РФ.
Армения начала высказывать антироссийские настроения после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил РФ в провале миссии на Нагорном Карабахе. При этом Россия не согласна с данными тезисами.
Несмотря на трудности взаимопонимания между странами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия остается гарантом безопасности на Кавказе. В МИД Армении также говорили, что напряженности между странами нет, передает RT.
Россия считает недопустимыми попытки Армении разжечь вражду между народами стран. С такой позицией выступило МИД РФ. «Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — подчеркнули в международном ведомстве РФ. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале МИД РФ. Представители министерства добавили, что Россия является главным инвестором в экономику Армении. И последней выгодно поддерживать здоровые отношения с РФ. Армения начала высказывать антироссийские настроения после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил РФ в провале миссии на Нагорном Карабахе. При этом Россия не согласна с данными тезисами. Несмотря на трудности взаимопонимания между странами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия остается гарантом безопасности на Кавказе. В МИД Армении также говорили, что напряженности между странами нет, передает RT.