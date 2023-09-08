В МИД упрекнули Армению за попытку отвернуться от России

МИД РФ считает недопустимым поведение Армении в адрес России
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, переговоры, мишустин михаил, флаг армении, пашинян никол
Россия и Армения должны поддерживать здоровые отношения друг с другом, подчеркнули в МИД РФ Фото:

Россия считает недопустимыми попытки Армении разжечь вражду между народами стран. С такой позицией выступило МИД РФ.

«Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — подчеркнули в международном ведомстве РФ. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале МИД РФ. Представители министерства добавили, что Россия является главным инвестором в экономику Армении. И последней выгодно поддерживать здоровые отношения с РФ.

Армения начала высказывать антироссийские настроения после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил РФ в провале миссии на Нагорном Карабахе. При этом Россия не согласна с данными тезисами.

Несмотря на трудности взаимопонимания между странами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия остается гарантом безопасности на Кавказе. В МИД Армении также говорили, что напряженности между странами нет, передает RT.

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Россия считает недопустимыми попытки Армении разжечь вражду между народами стран. С такой позицией выступило МИД РФ. «Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — подчеркнули в международном ведомстве РФ. Сообщение опубликовано на официальном telegram-канале МИД РФ. Представители министерства добавили, что Россия является главным инвестором в экономику Армении. И последней выгодно поддерживать здоровые отношения с РФ. Армения начала высказывать антироссийские настроения после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян обвинил РФ в провале миссии на Нагорном Карабахе. При этом Россия не согласна с данными тезисами. Несмотря на трудности взаимопонимания между странами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия остается гарантом безопасности на Кавказе. В МИД Армении также говорили, что напряженности между странами нет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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