Путин рассказал необычный факт из своей жизни. Видео

Путин заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимира Путина крестил отец патриарха Кирилла Фото:

Президент России Владимир Путин признался, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев. Видео опубликовано telegram-каналом «Вы слушали Маяк».

«Его отец (патриарха Кирилла — прим. URA.RU) меня крестил», — рассказал Путин в ходе посещения музея Воскресенского собора и Музея русского патриаршества в Арзамасе. Главу государства сопровождал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов).

Путин не в первый раз раскрывает интересные факты из своей жизни. Так, в начале сентября президент поделился историю смерти своей бабушки. По его словам, она ушла из жизни на руках деда после обстрела во времена Великой Отечественной войны.

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Президент России Владимир Путин признался, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев. Видео опубликовано telegram-каналом «Вы слушали Маяк». «Его отец (патриарха Кирилла — прим. URA.RU) меня крестил», — рассказал Путин в ходе посещения музея Воскресенского собора и Музея русского патриаршества в Арзамасе. Главу государства сопровождал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов). Путин не в первый раз раскрывает интересные факты из своей жизни. Так, в начале сентября президент поделился историю смерти своей бабушки. По его словам, она ушла из жизни на руках деда после обстрела во времена Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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