Путин рассказал необычный факт из своей жизни. Видео

Путин заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла

08 сентября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Владимира Путина крестил отец патриарха Кирилла Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин признался, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев. Видео опубликовано telegram-каналом «Вы слушали Маяк». «Его отец (патриарха Кирилла — прим. URA.RU) меня крестил», — рассказал Путин в ходе посещения музея Воскресенского собора и Музея русского патриаршества в Арзамасе. Главу государства сопровождал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов). Путин не в первый раз раскрывает интересные факты из своей жизни. Так, в начале сентября президент поделился историю смерти своей бабушки. По его словам, она ушла из жизни на руках деда после обстрела во времена Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин признался, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаил Гундяев. Видео опубликовано telegram-каналом «Вы слушали Маяк». «Его отец (патриарха Кирилла — прим. URA.RU) меня крестил», — рассказал Путин в ходе посещения музея Воскресенского собора и Музея русского патриаршества в Арзамасе. Главу государства сопровождал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов). Путин не в первый раз раскрывает интересные факты из своей жизни. Так, в начале сентября президент поделился историю смерти своей бабушки. По его словам, она ушла из жизни на руках деда после обстрела во времена Великой Отечественной войны.