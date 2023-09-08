Избирком ХМАО назвал число югорчан, которые выберут тюменского губернатора вне дома

Технологией «Мобильный избиратель» в ХМАО планируют воспользоваться 11622 жителя

08 сентября 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Технологией «Мобильный избиратель» в ХМАО планируют воспользоваться 11622 жителя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО Технологией «Мобильный избиратель» на выборах губернатора Тюменской области планируют воспользоваться 11622 югорчанина. Как сообщили URA.RU в окружной избирательной комиссии, именно столько заявлений было подано в территориальные избиркомы и МФЦ. «В Югре подано 11622 заявления по „мобильному избирателю“», — прокомментировали в окризбиркоме. Заявители смогут проголосовать в любой участковой избирательной комиссии на территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Согласно законодательству о выборах, любой избиратель из «тюменской матрешки» может, предварительно подав заявление, проголосовать не только в соседнем регионе. «Избиратель, заранее подавший заявление в МФЦ или ТИК, может даже выбрать участок для голосования и в пределах своего субъекта РФ, и даже населенного пункта. Но на выборы губернатора они должны прийти в единый день голосования 10 сентября», — уточнили в окризбиркоме ХМАО. Ранее URA.RU писало, что технология «Мобильный избиратель» в Югре впервые была опробована на президентских выборах в 2021 году. На предыдущих выборах губернатора Тюменской области 2018 года она не применялась в северных регионах «тюменской матрешки».

В ХМАО Технологией «Мобильный избиратель» на выборах губернатора Тюменской области планируют воспользоваться 11622 югорчанина. Как сообщили URA.RU в окружной избирательной комиссии, именно столько заявлений было подано в территориальные избиркомы и МФЦ. «В Югре подано 11622 заявления по „мобильному избирателю“», — прокомментировали в окризбиркоме. Заявители смогут проголосовать в любой участковой избирательной комиссии на территории ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Согласно законодательству о выборах, любой избиратель из «тюменской матрешки» может, предварительно подав заявление, проголосовать не только в соседнем регионе. «Избиратель, заранее подавший заявление в МФЦ или ТИК, может даже выбрать участок для голосования и в пределах своего субъекта РФ, и даже населенного пункта. Но на выборы губернатора они должны прийти в единый день голосования 10 сентября», — уточнили в окризбиркоме ХМАО. Ранее URA.RU писало, что технология «Мобильный избиратель» в Югре впервые была опробована на президентских выборах в 2021 году. На предыдущих выборах губернатора Тюменской области 2018 года она не применялась в северных регионах «тюменской матрешки».