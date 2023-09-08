Сергей Бобунец выступил для тюменцев на фестивале «Русское лето. ZаРоссию» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», финалом которого стал концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. То, как тюменцы встретили звезду российской эстрады, в объективе фотокорреспондента URA.RU.

8 сентября в Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В течение дня тюменцы приняли участие во множестве активностей, посетили танцевальный мастер-класс, увидели несколько выступлений музыкальных групп, включая коллектив «Джанго», а также записали порядка 100 видео со словами поддержки для участников спецоперации. Завершающим событием фестиваля стало выступление лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.

Сергей Бобунец исполнил для тюменцев хиты группы: «Зачем топтать мою любовь», «Вечно молодой», «Все в порядке», «Розовые очки» и другие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители города активно поддерживали артиста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Зрители с удовольствием подпевали любимым песням Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы не только смотрели концерт, но и запечатлели его на будущее: то ли для соцсетей, то ли для домашнего архива Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Площадь 400-летия Тюмени освещали сотни фонариков Фото: Денис Моргунов © URA.RU