В Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», финалом которого стал концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. То, как тюменцы встретили звезду российской эстрады, в объективе фотокорреспондента URA.RU.
8 сентября в Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В течение дня тюменцы приняли участие во множестве активностей, посетили танцевальный мастер-класс, увидели несколько выступлений музыкальных групп, включая коллектив «Джанго», а также записали порядка 100 видео со словами поддержки для участников спецоперации. Завершающим событием фестиваля стало выступление лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.
Сергей Бобунец исполнил для тюменцев хиты группы: «Зачем топтать мою любовь», «Вечно молодой», «Все в порядке», «Розовые очки» и другие
В Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», финалом которого стал концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. То, как тюменцы встретили звезду российской эстрады, в объективе фотокорреспондента URA.RU. 8 сентября в Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В течение дня тюменцы приняли участие во множестве активностей, посетили танцевальный мастер-класс, увидели несколько выступлений музыкальных групп, включая коллектив «Джанго», а также записали порядка 100 видео со словами поддержки для участников спецоперации. Завершающим событием фестиваля стало выступление лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.