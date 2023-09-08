Для тюменцев бесплатно выступил лидер «Смысловых галлюцинаций». Фоторепортаж

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург, бобунец сергей
Сергей Бобунец выступил для тюменцев на фестивале  «Русское лето. ZаРоссию» Фото:

В Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», финалом которого стал концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. То, как тюменцы встретили звезду российской эстрады, в объективе фотокорреспондента URA.RU.

8 сентября в Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В течение дня тюменцы приняли участие во множестве активностей, посетили танцевальный мастер-класс, увидели несколько выступлений музыкальных групп, включая коллектив «Джанго», а также записали порядка 100 видео со словами поддержки для участников спецоперации. Завершающим событием фестиваля стало выступление лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.

Сергей Бобунец исполнил для тюменцев хиты группы: «Зачем топтать мою любовь», «Вечно молодой», «Все в порядке», «Розовые очки» и другие
Сергей Бобунец исполнил для тюменцев хиты группы: «Зачем топтать мою любовь», «Вечно молодой», «Все в порядке», «Розовые очки» и другие
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Жители города активно поддерживали артиста
Жители города активно поддерживали артиста
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Зрители с удовольствием подпевали любимым песням
Зрители с удовольствием подпевали любимым песням
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Тюменцы не только смотрели концерт, но и запечатлели его на будущее: то ли для соцсетей, то ли для домашнего архива
Тюменцы не только смотрели концерт, но и запечатлели его на будущее: то ли для соцсетей, то ли для домашнего архива
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Площадь 400-летия Тюмени освещали сотни фонариков
Площадь 400-летия Тюмени освещали сотни фонариков
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Равнодушным на концерте не остался никто
Равнодушным на концерте не остался никто
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В Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», финалом которого стал концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца. То, как тюменцы встретили звезду российской эстрады, в объективе фотокорреспондента URA.RU. 8 сентября в Тюмени прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В течение дня тюменцы приняли участие во множестве активностей, посетили танцевальный мастер-класс, увидели несколько выступлений музыкальных групп, включая коллектив «Джанго», а также записали порядка 100 видео со словами поддержки для участников спецоперации. Завершающим событием фестиваля стало выступление лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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