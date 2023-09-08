В Курганской области завершилась проверка онкологической и кардиослужбы, которая была инициирована министром здравоохранения РФ Татьяной Голиковой. Об этом рассказал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев.
«Подвели итоги двухнедельной проверки онкологической и кардиологической служб Курганской области <…> Проверка проводилась по личному распоряжению вице-премьера правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель. На докладе об итогах проверки присутствовали замгубернатора Наталья Кирилова и представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Был подписан протокол проверок. К исправлению найденных недочетов руководство департамента приступит вместе с главным внештатным онкологом Александром Чесноковым. «В ближайшее время исправим все выявленные в ходе проверки недочеты и выстроим новую эффективную систему, одну из лучших в РФ», — заявил Сигидаев.
Ранее URA.RU сообщало, что директор депздрава упрекнул курганских медиков в нежелании принимать ответственность. Об этом он сообщил, представляя нового главного внештатного специалиста из Тюмени.
В Кургане завершилась проверка онкологов и кардиологов
фото: VK Алексей Сигидаев https://vk.com/id817753284?z=photo817753284_457239074%2Falbum817753284_00%2Frev
В Курганской области завершилась проверка онкологической и кардиослужбы, которая была инициирована министром здравоохранения РФ Татьяной Голиковой. Об этом рассказал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Подвели итоги двухнедельной проверки онкологической и кардиологической служб Курганской области <…> Проверка проводилась по личному распоряжению вице-премьера правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель. На докладе об итогах проверки присутствовали замгубернатора Наталья Кирилова и представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Был подписан протокол проверок. К исправлению найденных недочетов руководство департамента приступит вместе с главным внештатным онкологом Александром Чесноковым. «В ближайшее время исправим все выявленные в ходе проверки недочеты и выстроим новую эффективную систему, одну из лучших в РФ», — заявил Сигидаев. Ранее URA.RU сообщало, что директор депздрава упрекнул курганских медиков в нежелании принимать ответственность. Об этом он сообщил, представляя нового главного внештатного специалиста из Тюмени.