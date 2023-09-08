В Кургане подвели итоги проверки медслужб, инициированной министром РФ Голиковой

Росздравнадзор завершил проверку курганских онкологов и кардиологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области завершилась проверка онкологической и кардиослужбы, которая была инициирована министром здравоохранения РФ Татьяной Голиковой. Об этом рассказал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев.

«Подвели итоги двухнедельной проверки онкологической и кардиологической служб Курганской области <…> Проверка проводилась по личному распоряжению вице-премьера правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель. На докладе об итогах проверки присутствовали замгубернатора Наталья Кирилова и представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Был подписан протокол проверок. К исправлению найденных недочетов руководство департамента приступит вместе с главным внештатным онкологом Александром Чесноковым. «В ближайшее время исправим все выявленные в ходе проверки недочеты и выстроим новую эффективную систему, одну из лучших в РФ», — заявил Сигидаев.

Ранее URA.RU сообщало, что директор депздрава упрекнул курганских медиков в нежелании принимать ответственность. Об этом он сообщил, представляя нового главного внештатного специалиста из Тюмени.