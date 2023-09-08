В Кургане завершилась проверка медиков, проходившая по инициативе министра РФ Голиковой. Фото

В Кургане подвели итоги проверки медслужб, инициированной министром РФ Голиковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиничного- ресторанный комплекс. Курган , онкологический диспансер, онкодиспансер
Росздравнадзор завершил проверку курганских онкологов и кардиологов Фото:

В Курганской области завершилась проверка онкологической и кардиослужбы, которая была инициирована министром здравоохранения РФ Татьяной Голиковой. Об этом рассказал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев.

«Подвели итоги двухнедельной проверки онкологической и кардиологической служб Курганской области <…> Проверка проводилась по личному распоряжению вице-премьера правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель. На докладе об итогах проверки присутствовали замгубернатора Наталья Кирилова и представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Был подписан протокол проверок. К исправлению найденных недочетов руководство департамента приступит вместе с главным внештатным онкологом Александром Чесноковым. «В ближайшее время исправим все выявленные в ходе проверки недочеты и выстроим новую эффективную систему, одну из лучших в РФ», — заявил Сигидаев.

Ранее URA.RU сообщало, что директор депздрава упрекнул курганских медиков в нежелании принимать ответственность. Об этом он сообщил, представляя нового главного внештатного специалиста из Тюмени.

В Кургане завершилась проверка онкологов и кардиологов
В Кургане завершилась проверка онкологов и кардиологов

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В Курганской области завершилась проверка онкологической и кардиослужбы, которая была инициирована министром здравоохранения РФ Татьяной Голиковой. Об этом рассказал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Подвели итоги двухнедельной проверки онкологической и кардиологической служб Курганской области <…> Проверка проводилась по личному распоряжению вице-премьера правительства Российской Федерации Голиковой Татьяны Алексеевны», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» руководитель. На докладе об итогах проверки присутствовали замгубернатора Наталья Кирилова и представитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Был подписан протокол проверок. К исправлению найденных недочетов руководство департамента приступит вместе с главным внештатным онкологом Александром Чесноковым. «В ближайшее время исправим все выявленные в ходе проверки недочеты и выстроим новую эффективную систему, одну из лучших в РФ», — заявил Сигидаев. Ранее URA.RU сообщало, что директор депздрава упрекнул курганских медиков в нежелании принимать ответственность. Об этом он сообщил, представляя нового главного внештатного специалиста из Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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